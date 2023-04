MG Cyberster : les chinois réinventent le roadster avec une touche électrique

Dorénavant sous pavillon chinois, MG s'est fixé une mission : redonner vie aux roadsters britanniques grâce à l'électricité. En prévision du Salon de l'auto de Shanghai, MG a partagé deux images ainsi que quelques détails concernant les performances de la voiture.

Comme on s’y attendait, MG effectue un retour audacieux à ses racines avec le tout nouveau Cyberster, un roadster entièrement électrique qui rend hommage aux roadsters britanniques classiques du passé. Très différent de la MG4, le Cyberster sera dévoilé au Salon de l’auto de Shanghai la semaine prochaine, et l’anticipation est forte pour un roadster puissant, séduisant et potentiellement abordable qui pourrait rivaliser avec des modèles tels que la Toyota GR86 et la Mazda MX-5.

Une impressionnante puissance électrique de 536 chevaux (400 kW)

On profite de quelques photos en attendant l’annonce, on sait aussi que ce Cyberster sera disponible en versions propulsion et transmission intégrale, avec le modèle à double moteur offrant une impressionnante puissance électrique de 536 chevaux (400 kW). Cela marque un retour aux roadsters puissants pour lesquels MG était autrefois connu, et les fans attendent avec impatience de plus amples informations sur le prix du véhicule pour voir s’il peut rivaliser avec d’autres voitures de sport abordables sur le marché.

Le design extérieur du Cyberster est saisissant, avec une carrosserie musclée et des courbes engageantes rappelant les roadsters britanniques classiques. Il est doté d’une capote en tissu rétractable, disponible en noir ou en rouge. De plus, deux designs de jantes bicolores en alliage de 19 ou 20 pouces sont visibles, ajoutant au look sportif de la voiture.

Ce nouveau Cyberster est néanmoins plus imposant que les roadsters d’antan, il mesure 4 535 mm de long, 1 913 mm de large et 1 329 mm de haut, avec un empattement de 2 690 mm. Ses dimensions le rendent plus long que la Mazda MX-5 ND et la BMW Z4 G29. Selon les données chinoises, le Cyberster a un poids à vide de 1 850 kg et une masse totale de 2 075 kg (4 575 livres). Évidemment, ces chiffres sont nettement plus élevés que ceux de la Mazda MX-5 à moteur thermique, qui a un poids à vide de 1 058 kg. Mais, cela n’a rien de surprenant, puisque le MG se promène avec une batterie qui devrait être imposante.

L’autonomie demeure inconnue

Comme précisé plus haut, le Cyberster sera disponible en deux variantes de motorisation. La version à moteur unique est à propulsion et peut produire jusqu’à 310 chevaux (231 kW / 314 PS), tandis que la version à double moteur ajoute une capacité de transmission intégrale et une puissance combinée de 536 chevaux (400 kW) provenant des moteurs avant de 201 chevaux (150 kW) et arrière de 335 chevaux (250 kW). Ces chiffres sont impressionnants pour le segment, bien qu’il reste à voir si la version haut de gamme de production égale les performances du concept, qui accélérait de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes.

Quoi qu’il en soit, la vitesse de pointe du Cyberster à propulsion de 193 km/h et celle du modèle à transmission intégrale légèrement supérieure à 200 km/h sont assez bonnes pour un véhicule électrique. Toutefois, aucune information n’est disponible sur l’autonomie ou la capacité de la batterie lithium-ion, fabriquée par SAIC. On table sur une autonomie un peu plus basse que les 800 km du concept.

Les détails complets sur le MG Cyberster seront dévoilés au Salon de l’auto de Shanghai le 18 avril. Nous avons hâte de voir comment ses tarifs seront fixés et quand il sera disponible en Europe.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).