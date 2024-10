Le premier roadster 100 % électrique de série débarque en France à des prix plutôt intéressants

MG vient d’annoncer l’ouverture des commandes du Cyberster avec, dans le même temps, la présentation des prix. L’auto débute à 67 990 euros, pour 510 ch et une autonomie plutôt convenable pour une voiture de ce pedigree.

Les voitures électriques « plaisir », ça ne court pas encore les rues. Pourquoi ? La raison est plutôt simple, l’électrique étant une technologie « nouvelle » qui a nécessité beaucoup d’investissement en R&D, les constructeurs préfèrent se concentrer sur des segments plus rentables où les volumes sont plus conséquents.

Chez MG, les SUV, les berlines et les compactes sont déjà sorties, et le constructeur, bien engagé dans la course à l’électrique, peut s’autoriser quelques facéties avec un joli clin d’œil à son passé. Son nom ? Le MG Cyberster, un modèle que nous avons pu découvrir l’an passé et qui est désormais disponible à la commande en France.

Le MG Cyberster en quelques chiffres

Avant le lancement du roadster, on a à peu près tout lu en termes de chiffres sur ce produit. MG donne par la même occasion la fiche technique définitive de l’auto avec les homologations.

En France, le MG Cyberster sera, dans un premier temps, disponible en quatre roues motrices, avec deux moteurs électriques dont, pour une puissance totale de 510 ch (375 kW) et un couple maximal de 725 Nm.

En termes de performances, cela se matérialise par un 0 à 100 km/h abatu en seulement 3,2 secondes et une vitesse maximale de 200 km/h. Sa batterie NMC de 77 kWh lui octroie une autonomie de 443 km selon le cycle WLTP. Pas mal au vu des chiffres avancés par MG, mais l’auto ne dépassera sans doute pas les 300 km en usage intensif des 510 équidés présents sous le pied droit.

Bonne nouvelle également, dans le courant de l’année 2025, une version propulsion du Cyberster, qui délivrera 340 ch (250 kW) et 475 Nm, fera son apparition. Cette variante dotée d’un seul moteur réalisera le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes et devrait coûter autour de 55 000 euros.

Un bon rapport prix/performances ?

Pour le moment, en France, le MG Cyberster de 510 ch débute à partir de 67 990 euros. N’escomptez aucune subvention de l’État, l’auto étant fabriquée en Chine en plus de dépasser le seuil de 47 000 euros.

La hausse des droits de douane ne semble pas vraiment affecter le prix final, puisqu’il semble plutôt proche de ce qui avait été annoncé initialement par MG. Pourtant, le constructeur a été sévèrement sanctionné par la Commission européenne, avec le taux le plus haut de tous les constructeurs qui fabriquent en Chine avec 37,6 % d’augmentation, en plus des 10 % déjà en vigueur.

À ce prix, la voiture est très bien équipée, avec peu d’options au final, en dehors des couleurs « Inca Yellow » et « Camdem Grey » à 650 euros (la voiture est rouge « Dynamic Red » de série) et du toit en toile rouge (500 euros).

Parmi les équipements de série, nous retrouvons notamment le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistant de conduite intelligent, la surveillance des angles morts, les radars avant et arrière, les portes à ouverture en élytre, les jantes de 20 pouces, le système V2L, les sièges et le volant chauffants, ou encore la ribambelle d’écrans avec la comptabilité Apple CarPlay et Android Auto.

Précisons également qu’une version Coupé a aussi été récemment présentée et pourrait arriver très prochainement sur nos routes.