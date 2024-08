Voitures électriques : la Chine contre-attaque sur la hausse des droits de douane

Entrée en vigueur depuis le début du mois de juillet, la hausse des droits de douane sur les voitures électriques chinoises créée la polémique. Le gouvernement de l’Empire du Milieu ne compte absolument pas se laisser faire, et vient justement de saisir l’Organisation Mondiale du Commerce.

Dire que l’Union européenne fait la guerre aux voitures électriques chinoises est un doux euphémisme. En effet, cette dernière fait tout son possible pour leur barrer la route. Pour cela, elle a tout un arsenal d’outils entre les mains.

La Chine se rebiffe

Elle avait déjà dévoilé une série de mesures l’an dernier afin d’inciter les constructeurs à produire leurs voitures sur le Vieux Continent, un peu à la manière de l’IRA (Inflation Reduction Act) aux États-Unis. Mais ce n’était que la première étape d’un vaste plan visant à dissuader les marques chinoises d’envahir le marché. Et ce alors que Bruxelles accuse la Chine de concurrence déloyale, puisque cette dernière attribue des subventions à ses constructeurs, leur permettant d’afficher des prix très bas.

En représailles, la Commission européenne a décidé d’appliquer des droits de douane particulièrement élevés pour les voitures produites en Chine. Des taxes qui oscillent entre 17,4 % à 37,6 % en plus des 10 % déjà existants, en fonction des marques qui ont collaboré ou non dans l’enquête ouverte un peu plus tôt. Et forcément, cela risque de poser quelques soucis aux constructeurs chinois, qui risquent de devoir augmenter leurs prix ou rogner sur leurs marges.

MG4 XPower

Quelques mois plus tôt, le gouvernement chinois avait protesté contre cette mesure, accusant Bruxelles de porter atteinte à une concurrence loyale. Mais cela n’avait pas suffit à faire changer d’avis la Commission, qui veut aller au bout de sa décision. Cependant, la Chine ne compte pas se laisser faire, bien au contraire. Ainsi, cette dernière vient tout juste de contre-attaquer à nouveau, en saisissant directement l’Organisation mondiale du commerce, comme l’indiquent les journalistes du Monde, qui relaie le ministère du commerce chinois.

Selon Pékin, Bruxelles « enfreint gravement les règles de l’OMC », mais pas seulement. Le gouvernement de Xi Jinping indique également que cette augmentation des droits de douane compromet les efforts mondiaux en matière de lutte contre le réchauffement climatique. En juillet dernier déjà, la Chine avait fortement critiqué cette mesure « protectionniste motivée par des facteurs politiques », sans que Bruxelles ne réponde à ces accusations et n’y donne suite.

Des surtaxes encore provisoires

De son côté, la Commission européenne a pris note de cette initiative, et affirme qu’elle étudierait plus en détail cette dernière. Cependant, elle souligne être confiante dans le fait que l’augmentation des taxes qu’elle a mise en place début juillet respecte les règles de l’OMC. Pour l’heure, elle ne prévoit en revanche pas du tout de revenir sur sa décision, qui inquiète également les constructeurs européens. À noter que cette dernière a aussi un impact sur des marques qui ne viennent pas de Chine mais qui y construisent leurs voitures là-bas, comme Tesla.

Il faut également savoir que le montant des taxes annoncé par Bruxelles est encore temporaire pour le moment. En effet, l’Union européenne a quatre mois à partir de début juillet pour rendre ces taxes définitives, c’est-à-dire que les négociations avec la Chine pourront se poursuivre jusqu’au mois de novembre. Une fois que les droits seront actés une bonne fois pour toutes, ils devront être validés par tous les pays membres, et seront valables pour une durée de cinq ans.

Nio ET9

De leur côté, certains constructeurs allemands bénéficient finalement de taxes réduites, après qu’ils aient été soumis automatiquement aux pourcentages les plus élevés. Pour l’heure, toutes les marques chinoises ne se sont pas exprimées sur le sujet, mais Nio a récemment affirmé que cette nouvelle mesure ne lui fait pas peur. La firme devrait continuer à afficher des prix bas, notamment avec sa nouvelle division Firefly qui arrivera bientôt sur le marché européen.