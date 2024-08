MG dépasse Peugeot et Toyota en proposant une garantie à vie sur ses voitures électriques

La firme chinoise MG propose depuis peu la garantie à vie sur ses voitures électriques, dont la MG4. Cependant, cette offre n’est pour le moment disponible qu’en Thaïlande, mais cela pourrait finir par changer.

MG4 XPower

Avec plus de 20 000 exemplaires vendus en France en 2023, la MG4 cartonne sur notre marché – même si la perte de son bonus écologique en 2024 lui fait perdre des places, avec 5 764 unités vendues depuis le début de l’année. La compacte électrique connaît cependant un grand succès partout en Europe.

Une offre très alléchante

Mais le constructeur chinois veut aller plus loin, et surtout séduire encore plus de clients. Mais comment faire pour y arriver, alors que sa voiture est déjà très accessible, avec un prix situé sous la barre des 30 000 euros hors bonus ? Et bien la firme, qui appartient au groupe SAIC Motor, veut désormais miser sur la confiance.

Elle souhaite en effet rassurer les clients qui auraient encore des craintes sur la fiabilité. Comment faire pour y arriver ? Le constructeur semble avoir trouvé la solution. En effet, ce dernier vient tout juste de faire une annonce très intéressante dans un communiqué de presse publié récemment. La firme explique qu’elle offre désormais la garantie à vie sur ses voitures électriques, dont la MG4. Mais malheureusement, vous ne pourrez pas en profiter, tout du moins pour le moment.

Et la raison est très simple, puisque cette nouvelle offre particulièrement séduisante ne concerne pour l’instant que la Thaïlande, et elle n’est donc pas proposée en Europe actuellement. Cependant, il n’est tout de même pas exclu que cela finisse par changer, surtout si cette opération rencontre le succès escompté. À noter que d’autres modèles sont également concernés, à savoir le nouveau Cyberster, que nous avions eu la chance de découvrir, ainsi que les Maxus 7 et Maxus 9.

Si Maxus commercialise des utilitaires électriques en France, les 7 & 9 ne sont ni vendus ni prévus chez nous. Notons que cette offre n’est pas vraiment anodine, puisqu’elle a été lancée à l’occasion d’un double anniversaire : la célébration des 100 ans de la marque, fondée par le Britannique William Morris en 1924, et les 10 ans de présence sur le marché thaïlandais, puisque ce dernier y est commercialisé depuis 2014.

Une couverture illimitée

Mais alors, à quel point cette garantie est-elle intéressante ? À vrai dire, elle pourrait convaincre de nombreux automobilistes à sauter le pas. Et pour cause, cette offre très alléchante couvre les « organes vitaux » des voitures électriques, puisque la batterie de traction, le groupe motopropulseur (moteur, réducteur) et l’électronique de puissance sont compris.

La batterie d’une MG4

Encore plus intéressant : cette garantie couvre de manière illimitée en temps, mais aussi en kilométrage tous les modèles éligibles. Et bonne nouvelle, ce ne sont pas seulement les nouveaux clients qui pourront en bénéficier, car ce bon plan est également rétroactif !

Une très bonne chose pour les clients, même pour ceux qui ont déjà pris le volant de leur véhicule. Et ce alors que la marque cartonne également dans le pays, puisque les ventes de la MG4 ont grimpé de 84 % par rapport à l’an dernier. En ce qui concerne le Cyberster, celui-ci a déjà reçu plus de 1 000 réservations, alors qu’il n’a pas encore officiellement démarré ses livraisons pour le moment. Il devrait alors rivaliser avec la future Tesla Roadster, qui ne cesse d’être reportée.

MG Cyberster // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Cette offre nous rappelle notamment celle mise en place par Toyota sur son bZ4X, qui bénéficie d’une garantie de 10 ans et un million de kilomètres. Peugeot, de son côté, a récemment lancé son programme « Allure Care », qui permet de garantir jusqu’à 8 ans et 160 000 km les mêmes organes que la garantie MG (à condition d’entretenir sa voiture électrique dans le réseau de la marque).

Ce qui est déjà pas mal du tout, et ce afin là encore de rassurer les automobilistes. Car ces derniers sont parfois encore un peu frileux, et ce même si l’on sait que les batteries sont en général très rarement remplacées, et le sont surtout sur des voitures qui ont plus de 10 ans. C’est en effet ce qu’avait récemment révélé une vaste étude.