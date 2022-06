MG Cyberster : le roadster électrique se révèle toujours plus

Dévoilé sous la forme d'un concept l'an dernier, le futur MG Cyberster se dévoile à travers plusieurs images issues d'un dépôt de brevet.

Depuis son arrivée en Europe au cours de l’année 2020, MG Motors multiplie les nouveautés, avec les ZS, EHS et autres MG 5, récemment lancés en France. Une gamme qui s’es bien étoffée au fil des mois, permettant à la firme d’augmenter ses ventes de 169 % depuis le début de l’année sur le territoire selon un récent rapport de NGC Data.

Mais si le constructeur a su séduire avec ses modèles très pragmatiques, il n’en reste pas moins qu’il aimerait aussi lancer un véhicule plus axé plaisir. Une volonté illustrée en 2017 avec la révélation du concept e-Motion, qui n’avait malheureusement pas eu de suite, la firme se concentrant d’abord sur des véhicules plus rentables.

Des lignes proches du concept

Plus tard, en 2021, MG Motors avait toutefois remis l’idée d’un modèle plus sportif sur la table, en levant le voile au salon de Shanghai sur le Cyberster, un concept de roadster électrique qui devrait bel et bien entrer en production. Mais si le constructeur n’avait jusqu’alors pas communiqué à son sujet, voilà que nos confrères néerlandais d’AutoWeek ont réussi à mettre la main sur des informations intéressantes, issues du dépôt de brevet du roadster.

L’occasion de découvrir la version de série de ce dernier, qui reprend sans grande surprise les traits du concept présenté l’an dernier. Bien sûr, quelques éléments ont été modifiés afin de rendre le véhicule compatible avec une mise en production. On remarque donc une calandre un peu moins béante, des roues d’une taille plus raisonnable ainsi qu’un capot un peu plus conventionnel. Néanmoins, les feux arrière en forme de flèches sont conservés, de même que les lignes globales de l’auto. Le cabriolet devrait être équipé d’une capote en toile.

Lancement prévu en 2024

Pour l’heure, on en sait encore assez peu sur ce nouveau venu dans la gamme, alors que MG Motors n’a pas encore voulu communiquer à son sujet. Nos confrères de Carscoops nous donnent néanmoins quelques informations, tablant notamment sur une autonomie un peu plus basse que les 800 kilomètres du concept. Si celui-ci annonce un 0 à 100 km/h en trois secondes environ, la version de série devrait être un peu moins rapide. La puissance devrait quant à elle être envoyée intégralement vers les roues arrière.

Il faudra encore patienter un peu avant d’en savoir plus, alors que la version de série du MG Cyberster devrait être officiellement lancée dans le courant de l’année 2024. Sa présentation devrait quant à elle avoir lieu en 2023.

