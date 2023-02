Microsoft se camoufle pour vous dissuader d’adopter Chrome à la place d’Edge

Quand il s'agit de promouvoir Edge, ou de vous inciter à continuer de l'utiliser, Microsoft n'a pas froid aux yeux. On apprend cette semaine que la firme s'appuie désormais sur une nouvelle bannière, affichée de manière plutôt agressive sur la page de téléchargement d'un certain Google Chrome.

Cela ne vous aura sans doute pas échappé, Microsoft fait souvent preuve d’une certaine créativité pour vous inciter à rester sur Edge… lorsque vous voulez surtout passer sur Chrome. Après les messages visant à décourager l’adoption de Google Chrome en tant que navigateur par défaut sous Windows, la firme opte désormais pour une bannière XXL, logée à un endroit où personne ne pourra la rater : directement sur la page de téléchargement du navigateur star de Google.

Pour contexte, cette nouvelle bannière semble avoir fait son apparition alors que Microsoft investit massivement dans son moteur de recherche Bing et dans son navigateur Edge, désormais armés l’un comme l’autre de ChatGPT. De quoi expliquer, au moins en partie, la hardiesse (un tantinet déplacée) du géant de Redmond au sujet d’Edge, véritable porte d’entrée à Bing.

« Microsoft Edge fonctionne sur la même technologie que Chrome, avec la confiance supplémentaire de Microsoft », c’est ce que l’on peur lire sur la bannière affichée par Microsoft sur la page de téléchargement de Chrome, du moins chez certains utilisateurs.

En l’occurrence, cette banderole est installée juste en dessous de la barre d’adresse, au-dessus de l’entête Google Chrome visible en haut de page. Un habillage qui confine au camouflage : il occupe en effet toute la largeur de la page, au point de donner l’impression qu’il fait carrément partie de google.com/chrome. À noter qu’une autre petite publicité apparaît lors du chargement initial de la page, souligne 9to5Google.

This is a big overstep by Microsoft imo

They are injecting ads *into the Google Chrome download page* pushing their own browser 🫠

This should not be ok pic.twitter.com/QNc3i2sKnz

— Chris Frantz (@frantzfries) February 21, 2023