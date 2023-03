La bataille des plateformes collaboratives s’intensifie : Microsoft lance Loop pour concurrencer Notion

Microsoft lance Loop, une plateforme de collaboration en ligne développée par Microsoft, conçue pour aider les équipes à travailler ensemble sur des tâches et des projets. Elle permet de regrouper divers éléments tels que des listes, des tableaux, des notes et des données dans un espace de travail partagé. Les utilisateurs peuvent créer et organiser ces éléments en temps réel, et les intégrer dans des applications telles qu'Outlook, Teams et Word. La plateforme offre également des suggestions basées sur l'intelligence artificielle pour faciliter la création de contenu.

Microsoft a lancé Loop, une plateforme de gestion de tâches et de projets similaire à Notion, qui se synchronise avec les applications et services Microsoft 365. Notez que c’est pour le moment un accès anticipé public.

Loop est accessible aux utilisateurs possédant un compte Microsoft ou Azure Active Directory. Une application compagnon pour iOS et Android est également disponible, dans un premier temps sur Android.

Microsoft Loop Télécharger Microsoft Loop gratuitement APK

La réponse de Microsoft à Notion

Présenté lors de l’événement Ignite 2021, Loop est en quelque sorte la réponse de Microsoft à Notion, qui propose des tableaux de bord pour une collaboration de projets en temps réel. Comme la plupart des plateformes de productivité en équipe, Loop propose des outils de suivi de l’avancement des projets et une synchronisation bidirectionnelle avec des services tels que Trello.

Qu’est-ce qui le distingue ? Loop se compose de trois éléments principaux : les composants Loop, les pages Loop et les espaces de travail Loop, qui permettent ensemble d’intégrer des blocs de contenu en temps réel dans des applications telles qu’Outlook, Microsoft Teams et Word.

Jusqu’à 50 personnes peuvent modifier un espace de travail en même temps, en réagissant aux modifications avec des emojis et des commentaires. Cependant, Microsoft recommande des équipes de deux à 12 personnes pour éviter que l’interface ne devienne trop brouillonne. Il est également intéressant de noter que Microsoft intègre son nouveau système Microsoft 365 Copilot dans Loop. Actuellement en test privé, le Copilot alimenté par l’IA fournira des suggestions pour créer du contenu.

Avec cette gamme impressionnante de fonctionnalités, Loop peut-il rivaliser avec Notion ? Cela reste à voir. Notion ne s’est pas reposé sur ses lauriers et a récemment lancé un système alimenté par l’IA qui analyse les notes de réunion, crée des résumés, met en évidence les informations importantes et réécrit même et génère du texte.

Les débuts de Loop sont prometteurs, mais Microsoft, bien qu’il bénéficie de l’énorme base d’utilisateurs intégrée de Microsoft 365, ainsi que beaucoup de ressources, a encore du travail à faire pour s’imposer face à Notion. Seul l’avenir nous dira si Loop parviendra à s’imposer comme un véritable concurrent sur le marché des plateformes collaboratives et de gestion de projets.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.