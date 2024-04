Xbot : Microsoft préparerait le chatGPT de la Xbox

Microsoft serait en train de tester une nouvelle intégration de l'IA pour ses consoles Xbox : l'assistant pourrait aider avec certaines tâches du SAV de la marque.

Bientôt un service client un peu plus difficile à contacter chez Xbox ? Le média The Verge rapporte que Microsoft expérimente un chatbot alimenté par IA pour son écosystème Xbox. Son objectif ? Automatiser certaines tâches liées au support client.

Un vrai personnage animé

D’après les sources interrogées par The Verge, ce nouvel assistant incarnerait un vrai personnage, avec des expressions et des animations pour être plus familier avec l’utilisateur. Il serait alimenté par tous les documents du SAV de Microsoft pour répondre aux demandes les plus courantes, avant d’éventuellement passer le relais à un humain s’il se montre incapable de résoudre le problème. Un projet confirmé par Haiyan Zhang, en charge de l’IA chez Xbox. Voici son communiqué.

Nous testons un agent virtuel d’assistance Xbox, un prototype interne d’un personnage animé qui peut interroger l’assistance Xbox par la voix ou le texte. Ce prototype permet aux joueurs d’obtenir plus facilement et plus rapidement de l’aide sur des sujets d’assistance en utilisant le langage naturel, en reprenant les informations des pages d’assistance Xbox existantes.

Rien de trop nouveau à l’horizon donc, certaines marques comme Dell ou Trainlines ont commencé à remplacer le premier niveau de leur SAV par un chatbot. Il vous pose généralement des questions ayant peu de rapport avec votre problème avant de vous autoriser à contacter un humain.

Déshumaniser Xbox

Il est difficile de se montrer particulièrement encourageant avec l’idée de cette nouveauté. Ces dernières années, Microsoft a remplacé petit à petit certaines de ses fonctions par de l’IA, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Ainsi, le géant se repose sur de la traduction automatisée pour les services Xbox et Windows avec des erreurs de traduction particulièrement criantes. Par exemple, le genre du « Dungeon Crawler » (littéralement : ramper dans un donjon, ou fouiller un donjon) devient « Chenille de Donjon » en français. L’introduction de Sea of Thieves « Rare Studio Presents Sea of Thieves » (en français : Rare Studio présente Sea of Thieves) a été traduite en « Rare Studio cadeau Sea of Thieves ».

Récemment, des joueurs de Final Fantasy XIV, le MMO RPG de Square Enix récemment sorti sur Xbox, ont découvert qu’ils pouvaient être bannis par Xbox s’ils faisaient une recherche de « Free Company », le système de guilde dans le vocabulaire du jeu. La modération automatisée de Xbox a cru qu’ils cherchaient des rencontres amoureuses.

C’est particulièrement visible en Europe, Microsoft réduit son investissement dans l’humain quand il s’agit du support, du marketing et des autres métiers autour du jeu vidéo. En janvier, Microsoft a annoncé le licenciement de 1900 employés dans les divisions Xbox, Activision Blizzard et Bethesda. Parmi les plus touchées, on comptait notamment les équipes de support de Blizzard.