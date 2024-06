Microsoft Photos : Microsoft a enfin compris ce qui coinçait avec sa visionneuse d’images

Microsoft va apporter quelques changements Ă Microsoft Photos. Le plus important, c'est sans doute le curseur de zoom : il sera enfin possible de pouvoir zoomer comme on le souhaite dans les images qu'on regarde sur Windows 11.

Microsoft a parfois de frustrant le fait de changer la manière dont fonctionnent ses logiciels. C’est ce qui Ă©tait arrivĂ© Ă la visionneuse d’images de son système d’exploitation, Microsoft Photos (anciennement Windows Photos). Sur Windows 11, impossible d’atteindre un niveau de zoom spĂ©cifique depuis des annĂ©es. Heureusement, Microsoft vous a Ă©coutĂ©s, et Microsoft va changer ça.

Zoomer comme on le souhaite dans Microsoft Photos : ce sera bientĂ´t possible

Windows l’a annoncĂ© sur son blog, il va y avoir des changements dans Microsoft Photos, dans une mise Ă jour qui commence Ă ĂŞtre dĂ©ployĂ©e sur les canaux Canary et Dev (sur la version 2024.11060.20004.0 de l’application), avant d’arriver pour tout le monde. Microsoft Photos voit arriver un curseur de zoom dynamique : il permet de visualiser les images entre 10 et 800% de leur taille originale. Le curseur peut ĂŞtre coulissĂ© Ă l’aide d’une souris de manière prĂ©cise, bien plus qu’auparavant, depuis un bouton en bas de l’Ă©cran. Resterons toutefois les niveaux de zooms prĂ©dĂ©finis pour celles et ceux qui prĂ©fèrent.

Dans les autres changements Ă noter, il y a le fait que les boutons « DĂ©marrer le diaporama » et « Partager » sont directement sur l’Ă©cran de visualisation et pas cachĂ©es dans un menu dĂ©roulant. Il y a aussi une nouvelle section dĂ©diĂ©e aux applications Microsoft pour ouvrir une image dans Clipchamp ou OneDrive. Microsoft Photos affiche dorĂ©navant les mĂ©tadonnĂ©es (Ă savoir taille et dimensions) des images directement en bas de l’Ă©cran : c’Ă©tait lĂ aussi une demande de beaucoup d’utilisateurs.

Pour le moment donc, ces changements sont disponibles pour les utilisateurs des versions Canary et Dev de Windows 11. Il s’agit-lĂ d’une phase de test Ă la fin de laquelle les changements seront dĂ©ployĂ©s Ă grande Ă©chelle.

