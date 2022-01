Ces écouteurs sans fil à réduction de bruit sont parmi les moins chers du marché

Mobvoi a dévoilé, ce mardi, ses Earbuds ANC, des écouteurs sans fil à réduction de bruit au tarif particulièrement attrayant.

Mobvoi veut accélérer son implantation sur le marché des écouteurs. Après de premiers modèles lancés à près de 100 euros, le constructeur chinois, à l’origine des montres Ticwatch, a dévoilé ce mardi une nouvelle paire d’écouteurs au tarif encore plus attractif. Dotés d’une réduction de bruit active, les Mobvoi Earbuds ANC sont en effet lancés au prix de 59,99 euros.

Comme leur nom l’indique, ces écouteurs sans fil sont dotés d’une réduction de bruit active (ANC). Trois modes sont en fait proposés par les Earbuds ANC avec un mode silencieux, un mode passif et un mode transparent pour entendre les bruits extérieurs. Selon Mobvoi, la réduction de bruit proposée sur ses écouteurs permettrait de supprimer jusqu’à 35 dB des bruits environnants. Bien évidemment, les écouteurs intra-auriculaires étant équipés d’embouts en silicone, l’isolation passive va également permettre de réduire la pollution sonore. Trois paires d’embouts sont d’ailleurs fournies avec les Mobvoi Earbuds ANC.

Du côté du format, les écouteurs reprennent le design bien connu des AirPods avec des tiges permettant de diriger les microphones vers la bouche de l’utilisateur. Du côté des micros, signalons la présence d’une réduction de bruit environnementale permettant de diminuer les bruits durant les appels. Les écouteurs sont par ailleurs certifiés IPX5 et peuvent donc être utilisés sans crainte pour le sport grâce à leur résistance à la pluie, aux éclaboussures ou à la transpiration.

Des écouteurs dotés de larges transducteurs

Pour le son, les Mobvoi Earbuds ANC assurent une transmission au smartphone en Bluetooth 5.0 et profitent de larges transducteurs de 13 mm de diamètre. Mobvoi ne précise pas quels sont les codecs Bluetooth compatibles, mais, pour ce prix, on s’attend surtout à la compatibilité avec les codecs AAC et SBC. Notons également que Mobvoi a mis à jour son application, déjà utilisée pour les montres Ticwatch, pour contrôler ses écouteurs. Jusqu’à présent, la firme nécessitait l’installation d’une autre application, Mobvoi Smart Life, spécialement dédiée aux écouteurs sans fil.

L’autonomie proposée par les écouteurs est dans la moyenne basse, puisque le fabricant chinois annonce jusqu’à 4h30 d’écoute en mode réduction de bruit et 5 heures en mode passif. Le boîtier de charge permet quant à lui de recharger deux fois la paire d’écouteurs. Il se recharge uniquement en USB-C et n’est pas compatible avec la charge sans fil.

Les écouteurs Mobvoi Earbuds ANC sont disponibles dès ce mardi au prix de 59,99 euros. Ils sont proposés uniquement en noir.

