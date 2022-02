Spécialiste des montres connectées, des écouteurs Bluetooth et des tapis de course, Mobvoi lance de nouveaux écouteurs True Wireless avec réduction de bruit active, à prix sympa. Les Mobvoi Earbuds ANC embarquent, qui plus est, de « grands » transducteurs de 13 mm, prometteurs d’un son puissant. Ils souffrent néanmoins de gros défauts.

Mobvoi enrichit sa gamme d’écouteurs Bluetooth et propose, pour moins de 60 euros, des intras true wireless avec un système de réduction de bruit active, de grands transducteurs de 13 mm et la prise en charge des codecs audio SBC et AAC.

Fiche technique

Modèle Mobvoi Earbuds ANC Format écouteurs intra-auriculaires Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 21 heures Type de connecteur USB Type-C Version du Bluetooth 5.0 Impédance 32 ohms Poids 10 grammes Assistant Vocal Google Assistant Prix 59 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Mobvoi.

Design

Mobvoi a fait preuve d’un certain conformisme pour le design de ses Earbuds ANC et le résultat est convaincant. Ces écouteurs intra-auriculaires à tiges sont réalisés en PVC noir brillant, avec un assemblage au-dessus de tout soupçon. Leur coque est formée de manière à s’appuyer dans le pavillon de l’oreille.

Un rapide examen de la surface des écouteurs laisse entrevoir deux microphones sur chacun d’eux — un à la base de la tige, l’autre au sommet de la coque — ainsi qu’une zone tactile sur la partie supérieure de chaque tige. Chaque écouteur dispose enfin d’une LED d’état qui s’allume lorsqu’il est sorti de son boîtier de rangement.

Confort de port très satisfaisant

Les écouteurs Mobvoi Earbuds ANC sont très confortables et ne bougent pas une fois enfilés. Leur port ne provoque aucune gêne, même après deux heures d’écoute. Le seul reproche qu’on puisse leur faire repose sur la longue de leur tige, dont l’extrémité peut éventuellement frotter un peu sur le visage de l’auditeur.

En revanche, les écouteurs sont faciles à manipuler, grâce à leurs imposantes tiges.

Boîtier de rangement minimaliste

Le boîtier de rangement n’appelle que peu de remarques. Il est basique dans sa conception, avec un couvercle aimanté et une LED d’état à l’intérieur. Rien à signaler à l’extérieur, sinon son port USB-C de recharge et qu’il est un peu glissant. Par ailleurs, ses formes arrondies l’empêchent de tenir debout et il n’est pas compatible avec la charge sans fil Qi.

Usage et application

Pas de mauvaise surprise à l’utilisation des écouteurs Mobvoi Earbuds ANC, qui s’avèrent simples à utiliser. Les zones tactiles répondent convenablement, selon des séquences de pressions prédéfinies. Les contrôles de la lecture, de la prise d’appels et de la gestion de l’ANC sont satisfaisants, une fois le manuel d’utilisation déchiffré.

Une app sans intérêt

En revanche, Mobvoi propose une app de contrôle, Mobvoi Smart Life, sans le moindre intérêt. Hormis l’état de la batterie des écouteurs et quelques informations sur les contrôles tactiles, l’app ne permet strictement aucun réglage ni égalisation du son.

L’app Smart Life n’est pas si smart puisqu’il faut choisir soi-même le produit utilisé. Quelques textes ne sont pas traduits. Les fonctions sont très limitées.

Fort heureusement, on peut se passer de l’app pour utiliser les Mobvoi Earbuds ANC.

La réduction de bruit ne convainc pas

Les écouteurs Mobvoi Earbuds ANC disposent d’un système de réduction du bruit active. Celle-ci offre des résultats peu probants sur l’ensemble du spectre audio. Les bruits sourds sont certes réduits, mais pas suffisamment pour éclipser le bruit de roulement d’une voiture ou d’un train. Quant aux bruits parasites plus clairs, ils ne sont pas du tout filtrés. Comme l’isolation passive des écouteurs est correcte, on gagne tout de même un peu de sérénité avec l’ANC dans la rue.

Autre bémol, l’activation de l’ANC engendre l’apparition d’un bruit de fond (souffle) audible lorsqu’aucune musique n’est jouée. Quant au mode transparence, il génère encore plus de bruit de fond et amplifie insuffisamment les sons environnants. On peut suivre une conversation, mais au prix d’efforts de concentration. Dommage.

Une liaison Bluetooth solide

La connexion Bluetooth permet d’utiliser les écouteurs avec une unique source audio, mais se montre parfaitement stable avec les différents appareils utilisés pour ce test. La portée flirte avec les 10 mètres et ne faiblit pas au travers d’un plancher en bois.

Audio

Les écouteurs Mobvoi Earbuds ANC sont équipés de transducteurs dynamiques de 13 mm de diamètre, une taille souvent prisée des fabricants pour délivrer un son puissant et accessoirement améliorer l’efficacité de l’ANC avec les sons graves.

Pour les évaluer, j’ai écouté les Mobvoi Earbuds ANC avec un iPhone 13 Pro Max, un Xiaomi Mi 11 Lite 5G et un Macbook Air M1, en Bluetooth AAC depuis Apple Music (Lossless et Dolby Atmos).

Signature sonore

Pas mal de grave, un médium convenablement placé et… presque rien au-delà. Mobvoi a manifestement décidé de faire l’impasse sur le haut du spectre, comme le montre notre mesure de réponse en fréquence.

Cette dernière laisse d’ailleurs dubitatif, car le transducteur paraît plutôt nerveux dans l’aigu, en témoignent les deux pics vers 7 kHz et 17 kHz. Il semble donc que Mobvoi ait décidé d’appliquer une sorte de filtre d’atténuation passe-bas au-delà de 2 kHz, avec une pente plutôt forte. Bref, la signature manque de finesse et de beaucoup d’informations dans le haut du spectre. C’est nécessairement frustrant et cela aurait pu être corrigé par une égalisation numérique au niveau de l’amplification des écouteurs.

Grave : faible résolution et extension limitée vers l’infra-grave, l’ensemble manque cruellement de résolution, de poids et de rapidité

Médium : assez précis, mais amputé dans sa partie haute

Aigu : infiniment trop en retrait, à la limite de l’audible

Bref, faute d’aigu, la plupart des fréquences harmoniques passent à la trappe — pauvres guitares ! — et l’auditeur se sent lésé. C’est bien simple, presqu’aucun instrument n’est restitué pleinement. Pour ne rien arranger, comme l’app de Mobvoi ne permet aucune égalisation, il faut s’en remettre à l’éventuel égaliseur de son smartphone, avec les inconvénients qu’une correction en amont plutôt que par l’ampli des écouteurs implique, à savoir une égalisation pas toujours précise et une réduction nette du volume maximum.

Scène sonore et comportement dynamique

Les Mobvoi Earbuds ANC plantent une scène étroite et frontale, avec une latéralisation donc peu marquée. Les plans sonores sont tous entremêlés et tassés, sans guère de relief, ce qui est le signe d’un comportement dynamique médiocre. Il n’y a objectivement pas grand chose qui va bien.

Micro

Les écouteurs Mobvoi Earbuds ANC se rattrapent-ils par la qualité de leurs microphones de conversation ? Malheureusement pas. Faute de filtrage des bruits environnant l’auditeur, son interlocuteur est sans cesse (excessivement) gêné par des bruits parasites. En outre, pendant mes tests, ma voix était fréquemment déformée.

Autonomie

Mobvoi annonce jusqu’à 5 heures sans ANC et 4h30 avec. En pratique, à 50 % du volume de mon iPhone, les Mobvoi Earbuds ANC ont rendu les armes après 4h ANC inactive et 3h30 environ ANC active. Ces écouteurs se situent clairement dans la moyenne basse. Le boîtier de charge offre deux recharges environ et nécessite près de 2h pour recharger les écouteurs.

Prix et date de sortie

Les écouteurs Mobvoi Earbuds ANC sont disponibles en coloris noir et proposés aux prix de 59,99 €. Ce n’est pas excessif, mais il existe des alternatives moins onéreuses encore et très séduisantes, par exemple les Realme Buds Air 2.