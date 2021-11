Netgear annonce un nouveau routeur Orbi compatible Wi-Fi 6 et 5G, il répond au doux nom de NBK752

Dans la catégorie routeur, Netgear offre une gamme complète. Ils sont Wi-Fi 6, mesh et désormais... 5g également.

Netgear continue d’étendre sa gamme de routeurs à destination du grand public et des professionnels. Plus tôt dans le mois, ils ont annoncé les séries Orbi Quad-B et Mesh WiFi 6E RBKE960. C’était leur première incursion en mesh sur le Wi-Fi 6E. Un routeur doté de plusieurs antennes, une en 2,4 GHz, deux à 5 GHz et d’une toute nouvelle bande 6 GHz. Il a également un port WAN qui prend en charge des débits jusqu’à 10 Gb/s.

Un routeur Wi-Fi 6 et 5G

En France, Netgear vient d’officialiser un tout autre produit : il se nomme NBK752 et c’est un Orbi compatible Wi-Fi 6 et 5G. Exit le Wi-Fi 6E, mais place à la 5G qui offre une fonction fail-over.

Plus concrètement, si votre connexion xDSL ou Fibre tombe en panne, la 4G/5G prend le relai pour assurer le bon fonctionnement de votre réseau. Cela peut également être un matériel très pratique si vous avez décidé d’opter pour la 4G/5G fixe chez vous.

Pour aller plus loin

Quel routeur 4G ou 5G choisir pour avoir Internet partout ?

Ce routeur est compatible 4G sur toutes les bandes de fréquences qui nous intéressent, dont le B28 (Free Mobile) par exemple, mais aussi en 5G New Radio (SA/NSA) sur les bandes n1, n3, n7, n8, n20, n28, n40, n41,n77 et n78. Netgear a signé des partenariats avec les opérateurs américains pour le distribuer associé à un forfait mobile, malheureusement en France il faudra opter pour un forfait mobile à part.

Les meilleures forfaits 5G Forfait Mobile B&You série spéciale 5G - 130 Go Appels illimités 130 Go 1641 sites 5G 3,5 GHz

4188 sites 5G/4G partagé 24,99€ Découvrir RED Forfait 5G – 130 Go 6 jours Appels illimités 130 Go 1671 sites 5G 3,5 GHz

1919 sites 5G/4G partagé 24€ 30€ Découvrir Orange Forfait Mobile 5G - 120 Go 2 semaines Appels illimités 120 Go 2178 sites 5G 3,5 GHz

475 sites 5G/4G partagé 20,99€ 32,99€ Découvrir Tous les forfaits 5G

Dans tous les cas, cet Orbi reste un routeur mesh très complet. Sur le routeur principal, on retrouve trois ports RJ45 à 1 Gb/s, dont un WAN. Il offre une connexion tribande AX4200 avec six antennes en Wi-Fi 5. Cela permet de connecter plusieurs appareils tout en garantissant une connexion stable et rapide à chaque appareil. Enfin, mesh oblige, vous pouvez ajouter des satellites pour étendre la couverture du Wi-Fi. Il est d’ailleurs en vendu en pack… à un tarif de 1 100 euros, contre 900 euros sans satellite.

C’est un prix très élevé, comme tous les routeurs 5G. La version sans 4G/5G est vendue 425 euros en pack, vous pouvez donc facilement calculer le coût de la 5G.