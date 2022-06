Nikon Z30 : un boîtier à prix raisonnable pour vous lancer dans la photo et la vidéo

Nikon vient de présenter son nouveau boîtier APS-C, le Nikon Z30. Doté d'un capteur de 20,9 mégapixels et d'un suivi des yeux, il est proposé à moins de 1000 euros avec un objectif.

Décidément, les appareils photo hybrides à capteur APS-C reviennent sur le devant de la scène. Alors que ces dernières années ont été essentiellement placées sous le signe des appareils photo à capteur grand format 24×36, les constructeurs multiplient, ces derniers mois, les annonces de boîtiers plus compacts, à capteurs plus petits et à prix plus accessibles.

Après Canon il y a quelques semaines avec ses EOS R7 et EOS R10 et Fujifjim avec son X-H2S, c’est au tour de Nikon de dévoiler, ce mercredi son nouvel appareil photo hybride à capteur APS-C, le Nikon Z30.

Ce nouveau boîtier vient compléter la gamme de boîtiers hybrides APS-C à monture Z du constructeur japonais, aux côtés des Nikon Z50 et Nikon Z fc présentés ces dernières années. Il s’affiche cependant comme un boîtier nettement plus accessible qui s’adresse surtout aux vidéastes, aux vlogueurs ou aux utilisateurs souhaitant se lancer dans le monde de la photo. En cela, le Nikon Z30 reprend en grande partie l’idée déjà adressée par Sony avec son ZV-E10.

On a affaire ici à un appareil photo hybride dans un format plutôt compact, sans viseur Oled, mais avec un écran LCD tactile et orientable à 180 degrés grâce à sa rotule. Le boîtier affiche par ailleurs un poids de 405 grammes sans objectif, ce qui le rend particulièrement léger.

Concernant les caractéristiques techniques, le Nikon Z30 est équipé d’un capteur photo de 20,9 mégapixels et du même processeur Expeed 6 déjà utilisé sur les Nikon Z5, Z6 II et Z7 II. L’appareil est capable d’enregistrer des photos jusqu’à une sensibilité de 51 200 ISO et des séquences vidéo jusqu’à 25 600 ISO. Il profite par ailleurs d’un autofocus avec suivi de l’œil pour les humains, les chiens et les chats, en photo et en vidéo.

Un mode rafale jusqu’à 11 images par seconde

Concernant la vidéo justement, Nikon annonce que le Z30 sera capable de capturer des séquences en 4 K UHD jusqu’à 30 p et en Full HD jusqu’à 120 p. La rafale n’est pas oubliée puisque le boîtier est capable de monter jusqu’à une cadence de 11 vues par seconde avec suivi d’autofocus.

Le Nikon Z30 // Source : Nikon

Du côté de l’ergonomie, Nikon propose une molette de mode de prise de vue, deux molettes pour modifier les paramètres d’exposition, ainsi qu’une LED rouge en façade signalant l’enregistrement vidéo. Un bouton est d’ailleurs spécialement intégré pour lancer la vidéo, tandis que les réglages en photo et en vidéo sont enregistrés distinctement. Notons cependant que le Nikon Z30 n’est équipé que d’un seul tiroir pour carte SD. Il profite cependant d’une sortie HDMI et d’une connectivité Bluetooth et Wi-Fi.

Destiné aux débutants dans le monde de la photo et de la vidéo, le Nikon Z30 sera proposé sans objectif au prix de 799 euros dès le 14 juillet. Par ailleurs, plusieurs kits seront également mis en vente par Nikon :

Nikon Z30 + objectif 16-50 mm (f/3,5-6,3) à 959 euros

Nikon Z30 + objectif 16-50 mm (f/3,5-6,3) + objectif 50-250 mm (f/4,5-6,3) à 1219 euros

Nikon Z30 + objectif 16-50 mm (f/3,5-6,3) + poignée-trépied + télécommande + bonnette à 959 euros

En plus de ce nouveau boîtier APS-C, le constructeur japonais a également levé le voile sur un nouvel objectif pour monture Z, le Nikkor Z 400 mm (f/4,5). Cette nouvelle optique de 1245 grammes et 234,4 mm de long propose une mise au point minimale à 2,5 mètres et une stabilisation jusqu’à 5,5 stops. Elle sera elle aussi disponible le 14 juillet prochain au prix de 3699 euros.

