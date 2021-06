Nikon Z fc : un équivalent du Z50 avec un look rétro iconique

Nikon vient de présenter le Nikon Zfc, un appareil photo APS-C au look rétro reprenant les caractéristiques du Z50 dans un châssis rappelant le FM2.

En photo, le look rétro a toujours ses adeptes et Nikon l’a bien compris. C’est pourquoi le constructeur japonais annonce aujourd’hui le Nikon Z fc, un appareil photo numérique au format DX (APS-C) reprenant le design de l’iconique FM2, un appareil argentique lancé dans les années 80 et resté une référence pendant près de deux décennies.

Huitième hybride au catalogue de Nikon, le Z fc marque un tournant pour la marque qui ne propose que 7 reflex.

Un look vintage sous tous les angles

Le Nikon Z fc s’inspire donc du FM2 dans ses moindres détails. On retrouve à la fois la même texture sur le logo noir et argenté, mais aussi le logo de la marque gravé sur le pentaprisme. Sur le dessus du boitier, on note la présence de deux boutons (le déclencheur photo et celui servant à filmer), ainsi que 3 molettes servant à gérer le triangle d’exposition : la sensibilité ISO (à laquelle il manque tout de même la présence du mode auto, qu’il faut activer dans les menus de l’appareil), la vitesse d’obturation et la correction d’exposition.

Même le petit écran sur le dessus, qui affichait sur le FM2 le nombre de vues restantes sur la pellicule, est de la partie et indique aujourd’hui l’ouverture actuelle de l’appareil photo. Le tout est particulièrement soigné avec un alliage en magnésium, comme sur le haut de gamme de la marque, et des dimensions de 134,5 x 93,5 x 43,5 mm seulement. Petit en main, il est également étonnamment léger de ce que nous avons pu constater.

À l’arrière, le Nikon Z fc s’offre un écran tactile de 7,5 cm de diagonale orientable, un point très pratique au quotidien pour réaliser des prises de vues originales ou difficiles. Une première sur un appareil photo hybride de Nikon. Son viseur est quant à lui électronique. Il s’agit d’un écran OLED de 1 cm d’une définition de 2,36 Mpx avec réglage de l’équilibre colorimétrique et réglage de luminosité (automatique ou manuel).

Notons que son passage à l’USB-C lui permet une charge continue pour continuer à capturer des images tout en récupérant de la batterie.

Un Z50 en puissance

À l’intérieur, on retrouve peu ou prou ce que propose déjà le Nikon Z50. Même capteur, même processeur, même batterie (EN-EL25), mais aussi la présence de Bluetooth et de Wifi.

Sur ce Nikon Z fc, on est donc en présence d’un capteur photo CMOS DX (l’APS-C de Nikon) de 20,9 millions de pixels et une sensibilité allant de 100 à 51 200 ISO par incrément de 1/3 IL. Il offre par ailleurs un autofocus à détection de phase et de contraste avec 209 points et un eye tracking logiciel qui fonctionne aussi bien sur les humains que sur les animaux, à l’instar de ce que propose Sony. Son mode rafale, lui, monte jusqu’à 11 vues par secondes.

Le Z fc est non seulement pensé pour les amateurs de photo, mais aussi pour les vlogueurs. Il peut donc filmer en 4K 30p ou en Full HD jusqu’à 120 p. Un kit est d’ailleurs proposé en option avec une poignée faisant office de trépied et un micro Sennheiser pour accompagner les reporters en herbe.

Monture Z et nouveaux objectifs

Équipé d’une monture Z, le Nikon Z fc pourra s’accoupler à tous les objectifs de la gamme. Il s’accompagne, pour ceux qui le souhaitent, d’un 28 mm f/2,8 en édition spéciale reprenant lui aussi les codes des vieilles optiques de l’époque argentique (typographie, crantage des molettes…).

Nikon Lance également un Nikkor Z 16-50 mm f/3.5-6.3 argenté — et stabilisé — et promet un 18-140 mm pour la fin de l’année.

Prix et date de sortie du Nikon Z fc

Le Nikon Z fc sera disponible à partir du 28 juillet 2021 au prix conseillé de 999 euros boitier nu. À son lancement, il profitera en outre d’une remise immédiate de 100 euros jusqu’au 30 septembre 2021.