Nikon Zf : un appareil photo au look résolument rétro, mais aux performances haut de gamme

Nikon a dévoilé son nouveau Nikon Zf, un appareil s'inspirant du design des boîtiers FM des années 70 et 80, sans pour autant sacrifier les performances.

En juin 2021, Nikon frappait fort avec son Nikon Zfc, un appareil photo numérique à objectif interchangeable doté d’un capteur APS-C, mais au look résolument rétro. Si les composants étaient largement inspirés du Nikon Z50, l’appareil évoquait cependant les lignes du Nikon FM2 sorti en 1982.

Il n’aura finalement pas fallu patienter bien longtemps pour que le constructeur japonais cherche à adapter la formule à sa gamme d’appareils photo hybrides plein format. Le constructeur vient d’annoncer officiellement son Nikon Zf.

Là encore, l’appareil est basé en grande partie sur le design des Nikon FM et Nikon FM2 argentiques des années 70 et 80. Cependant, il embarque cette fois un capteur full frame au format 24 x 36 mm de 24,5 mégapixels, proche de celui du Nikon Z6 II.

En termes d’ergonomie, si l’appareil est démuni de véritable grip au niveau de la poignée — format rétro oblige — il embarque cependant quelques fonctions bien pensées. Ainsi, à l’instar des reflex argentiques d’antan ou des modèles récents de Fujifilm ou de Leica, le Nikon Zf est doté de molettes permettant de régler finement les paramètres du triangle d’exposition. On a donc une molette pour la sensibilité (de 100 à 64 000 ISO), une autre pour la vitesse d’obturation (jusqu’à 1/8000 s en mécanique comme en électronique) et une dernière pour la correction d’exposition. Pour l’ouverture, elle se réglera directement sur l’objectif, bien qu’un petit écran LCD monochrome permette d’indiquer la valeur d’ouverture focale.

Le Nikon Zf // Source : Geoffroy Husson – Frandroid Le Nikon Zf // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Toujours en matière d’ergonomie, le Nikon Zf est équipé d’un écran sur rotule qui peut donc être utilisé en selfie ou en vlog. Une molette dédiée aux modes noir et blanc (monochrome classique, moins contrasté ou tons profonds) est également disponible directement sur le boîtier, sans avoir à naviguer dans les menus. On va également retrouver un bouton d’enregistrement vidéo dédié, en plus du déclencheur à l’aspect rétro. Du côté du stockage, l’appareil est muni de deux emplacements avec un premier pour carte SD et un second pour une carte microSD. Une manière de s’assurer d’avoir toujours du stockage avec soi.

Le même autofocus que sur les Nikon Z8 et Z9

Contrairement à ce que l’on pourrait penser au premier abord, le Nikon Zf est cependant un boîtier haut de gamme avec des caractéristiques idoines. Il est ainsi équipé du même processeur Expeed 7 que les Nikon Z8 et Nikon Z9. De quoi lui permettre un autofocus 3D efficace jusqu’à une luminosité de -10 stops avec 299 points d’autofocus. Pour le mode rafale en revanche, puisque le capteur n’est pas empilé, il faudra se contenter de 7,8 images par seconde en RAW + JPG (14 i/s en high extended) et jusqu’à 30 images par seconde en JPG seuls. Notons par ailleurs que le prédéclenchement est proposé en rafale avec 1 ou 0,5 seconde enregistrée avant l’appui sur le bouton. En revanche, la fonction piège photo du Nikon Z9 n’est pas intégrée au Zf.

La vidéo n’est pas en reste puisque le boîtier est capable de tourner des séquences en 4K 30p basé sur un suréchantillonnage 6K, en 4K 60p avec un recadrage de 1,5 x ou en Full HD jusqu’à 120p. Le Nikon Zf est par ailleurs capable d’enregistrer pendant 125 minutes grâce à un mode « haute température ».

Prix et disponibilité du Nikon Zf

Le Nikon Zf sera disponible à la rentrée. Contrairement au Zfc, décliné en noir ou en argent, il ne sera cependant proposé qu’en coloris noir au prix de 2449 euros. À titre de comparaison, le Nikon Z8 est quant à lui affiché à 4599 euros et le Nikon Z6 II à 2199 euros. Le Nikon Zf sera également proposé en kit avec un objectif 24-70 mm (f/4,0 constant) à 3079 euros.