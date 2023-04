Nintendo Switch 2 : les rumeurs se multiplient, mais on n’y croit pas

Les rumeurs enflent en même temps que les attentes autour d'une nouvelle console de jeu Nintendo. Attention à ce que l'on peut lire sur le web.

La Nintendo Switch a fêté son 6e anniversaire en mars et les fans s’interrogent de plus en plus sur la prochaine console du fabricant. Il apparait que la marque devrait se lancer dans une nouvelle génération de console et ne plus proposer de modèle intermédiaire pour la Switch.

Il faut dire que la console commence sérieusement à accuser son âge sur le plan technique, en se basant essentiellement sur des technologies Nvidia de 2015 (Tegra X1).

Les rumeurs se multiplient autour d’une Nintendo Switch 2, mais il est bien trop tôt pour y croire.

Les rumeurs autour de la Switch 2

Plusieurs internautes se sont exprimés ces derniers jours concernant la prochaine console de Nintendo. On a tout d’abord le compte Cult_of_Ember sur Twitter qui affirme que « la nouvelle console Nintendo sera dévoilée cette année ». Ce compte se dédie plutôt aux actualités autour de l’univers cinématographique Marvel habituellement.

Nous avons également le droit à une vidéo YouTube sur la chaîne Mike Odyssey, spécialisée sur Nintendo, qui pose la question d’une présentation dès le mois de juin d’une Nintendo Switch 2. Le créateur affirme avoir reçu des mails de plusieurs sources stipulant que Nintendo ferait des présentations en juin et en septembre autour de sa nouvelle console.

Une théorie évidemment nourrit par l’annonce récente par Nintendo d’un événement « Nintendo Live 2023 » à Seattle en septembre où les fans pourront physiquement se rendre pour tester les nouveautés du géant. Ce serait une occasion parfaite pour faire tester une nouvelle console en avant-première.

On n’y croit pas du tout

Malgré l’accumulation de rumeurs autour de la Nintendo Switch 2, on reste très sceptique à Frandroid concernant ce calendrier. D’abord, rappelons que Nintendo organise régulièrement des événements Nintendo Live sans les associer au lancement d’une nouvelle console de jeu. La firme a, par exemple, organisé un Nintendo Live en octobre 2022.

Ensuite, le calendrier proposé nous interroge. Si Nintendo doit annoncer et lancer une console dans les prochains mois, les fuites plus concrètes devraient se multiplier. Pour un produit à ce point attendu, nous devrions avoir des échos de kit de développement chez les développeurs pour préparer les jeux de lancement, ou des fuites venant des usines travaillant sur les prototypes.

Si l’on parle plutôt d’une sortie prévue pour le début de l’année 2024, alors on peut douter d’une présentation dès cette année de la console. En effet, Nintendo est actuellement le champion du marché et n’a aucune pression pour annoncer en vitesse sa nouvelle machine, contrairement au passage de la Wii U à la Switch en 2016 et 2017. Le fabricant n’a donc aucune raison de sacrifier les ventes cruciales de la période de Noël en dévoilant une Nintendo Switch 2 trop tôt qui pourrait casser les ventes de la console actuelle. Dans ce scénario, le plus logique serait une présentation dès le mois de janvier 2024 pour une commercialisation au mois de mars ou au printemps.

Enfin les rumeurs ont beau se multiplier autour de cette console, elles ne proviennent pour le moment pas de sources jugées fiables. Ce ne sont pas des leakers ayant déjà fait leurs preuves comme Onleaks, ou des sources journalistiques.

La prochaine console de Nintendo va bien finir par arriver, mais pour le moment, rien ne permet d’affirmer sa date de présentation ou de commercialisation.

