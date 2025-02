OM System annonce deux petits objectifs lumineux et (partiellement) tropicalisés

OM System vient d’annoncer une nouvelle version de ses objectifs à focale fixe M.Zuiko Digital de 17 mm et 25 mm f/1,8. Cette nouvelle mouture a pour principal intérêt de passer sur une certification IPX1 assurant une meilleure résistance aux éléments.

Voici les nouveaux M.Zuiko Digital 17 mm F1.8 II et M.Zuiko Digital 25 mm F1.8 II // Source : OM System

OM System renouvelle son offre en matière d’optiques Micro 4/3 à focale fixe. Le constructeur vient d’annoncer une version « Mark II » de ses objectifs M.Zuiko Digital de 17 mm et 25 mm. Ces nouvelles moutures remplacent les modèles lancés respectivement en 2012 et 2014 en conservant leur ouverture à f/1,8, mais en y apportant une tropicalisation partielle au travers de la certification IPX1.

Cette dernière confère aux deux nouvelles optiques d’OM System « une résistance aux éclaboussures et à la poussière », selon la marque. Cela dit, et comme le souligne DPReview, l’indice de protection IPX1 est plutôt faible : il induit que ces objectifs n’ont pas été réellement testés pour la pénétration de poussière ou de particules. En revanche, les gouttes d’eau tombant verticalement ne devraient pas avoir d’effet négatif.

Comprenez par là que cette protection est surtout valable pour une utilisation de courte durée sous une pluie peu intense, par exemple.

Des changements surtout visibles sur le modèle de 17 mm

Le M.Zuiko Digital 17mm f/1.8 II offre quoi qu’il en soit un équivalent 34 mm. Il embarque neuf éléments optiques articulés en six groupes, et inclut parmi eux deux éléments asphériques et un élément à haut indice de réfraction.

Cette version Mark II bénéficie également d’un nouveau traitement antireflets, mais a l’inconvénient de délaisser la bague de mise au point du modèle originel pour tomber à un poids de 112 gramme, contre 120 grammes auparavant.

Source : OM System

Le M.Zuiko Digital 25 mm f/1.8 Mk II est pour sa part très proche de la mouture initiale, qui n’embarquait pas de bague de mise au point, ni de bague de diaphragme. Cet équivalent 50 mm brille donc surtout par l’ajout de la tropicalisation partielle détaillée plus haut. Il s’agit clairement de sa principale nouveauté.

À l’inverse de la variante 17 mm, ce nouveau 25 mm f/1,8 est un peu plus lourd que son prédécesseur, avec 156 grammes au lieu des 136 grammes qu’on lui connaissait auparavant. On y trouve toujours neuf éléments optiques disposés en sept groupés, dont deux éléments asphériques.

Côté disponibilité, les deux nouveaux objectifs d’OM System arriveront sur le marché à la fin du mois de février 2025, mais à un prix plus élevé que celui des versions de 2012 et 2014 : 549 euros pour le 17 mm, et 449 euros pour le 25 mm… soit 50 euros de plus que les anciens modèles. Pour rappel, compatibles avec la monture micro 4/3, les deux objectifs seront également adaptés aux appareils Panasonic Lumix en gamme G.