OnePlus Buds 3 : de nouveaux intras abordables… et prometteurs

OnePlus a annoncé en Chine ses Buds 3. Positionnés sur l'entrée de gamme, ces écouteurs intras à réduction de bruit active profitent de spécifications avantageuses. On fait le point.

OnePlus a lancé deux nouveaux produits intéressants en Chine ce 4 janvier : son nouvel Ace 3, un smartphone abordable, accompagné des Buds 3. Ces écouteurs intras et true-wireless sont positionnés sur l’entrée de gamme pour le marché chinois, où ils seront commercialisés à compter du 8 janvier, avec un prix annoncé sur place à 500 yuans, soit 57 euros hors taxes. On ignore toutefois à ce stade s’ils arriveront bien jusqu’en occident… et sous nos latitudes.

Quoi qu’il en soit, ces nouveaux écouteurs peuvent se vanter d’offrir un design à double driver, pour une qualité audio vraisemblablement valable, et une réduction de bruit active digne de ce nom, avec une annulation des bruits jusqu’à 49 dB. L’ensemble se veut par ailleurs confortable à porter grâce à des écouteurs fins et légers, qui devraient (espérons-le en tout cas) réussir à se faire oublier une fois positionnés dans les oreilles.

Les Buds 3, une potentielle bonne surprise chez OnePlus

Dans le détail, on apprend que plusieurs niveaux d’ANC sont d’actualité. Les premiers filtrent les bruits environnants jusqu’à 10 dB et 20 dB respectivement. La réduction de bruit la plus importante monte toutefois à 49 dB sans autre niveau intermédiaire. OnePlus évoque par ailleurs un mode intelligent permettant de régler l’ANC automatiquement en fonction de l’environnement.

Source : OnePlus Source : OnePlus Source : OnePlus

Au niveau des écouteurs en eux-mêmes, on y retrouve trois microphones pour les appels, mais aussi pour le bon fonctionnement de l’ANC. Ces derniers sont dopés à l’IA pour permettre une meilleure qualité audio durant les appels vocaux. OnePlus promet pour le reste une certification IP55 pour la résistance à la sueur et aux poussières, tandis que chaque écouteur pèse 4,8 grammes seulement.

Côté alimentation, on retrouve une batterie de 59 Wh dans chaque écouteur, tandis que le boîtier intègre une batterie de 520 mAh. En tout, OnePlus promet ainsi une autonomie totale allant jusqu’à 44 heures (avec le boîtier de recharge).