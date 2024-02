Ces écouteurs sans fil ont tout pour plaire pour un prix très accessible

OnePlus a présenté ses OnePlus Buds 3, des écouteurs sans fil à réduction de bruit avec un système de double transducteur, du Bluetooth multipoint et un prix particulièrement alléchant.

Ce lundi, à l’occasion de la présentation de son nouveau smartphone, le Oneplus 12R, le constructeur chinois a également levé le voile sur une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les OnePlus Buds 3. Sur le papier, ils proposent une fiche technique particulièrement complète avec de très beaux arguments à faire valoir.

Les OnePlus Buds 3 reprennent le design des précédents OnePlus Buds Pro et OnePlus Buds Pro 2. On a donc affaire ici à des écouteurs au format semi intra-auriculaire, avec un système de tige pour assurer un bon maintien dans l’oreille et une certification d’étanchéité IP55. La tige va par ailleurs héberger les surfaces tactiles permettant de gérer la lecture, le volume sonore ou la réduction de bruit. OnePlus annonce une réduction des bruits ambiants jusqu’à un volume de -49 dB sur une plage de 4000 Hz. De quoi assurer, selon le constructeur, une réduction du bruit totale de l’ordre de 99,6 %. Bien évidemment, il faudra tester le produit pour en savoir plus sur le niveau réel de cette réduction de bruit active.

Des écouteurs dotés de deux transducteurs

Sur le plan sonore, les OnePlus Buds 3 embarquent deux transducteurs par écouteur, de manière à gérer au mieux à la fois les graves et les aigus. On va donc avoir un haut-parleur pour les graves de 10,4 mm associé à un haut-parleur pour les aigus de 6 mm de diamètre. Traditionnellement, cette solution permet de profiter d’un son à la fois plus profond et plus détaillé. Les écouteurs sont également certifiés Hi-Res Audio avec une prise en charge des codecs Bluetooth SBC, AAC et LHDC 5.0. OnePlus annonce également une prise en charge du Bluetooth multipoint, un appairage rapide grâce à Google Fast Pair, et un mode faible latence jusqu’à 94 ms.

Concernant l’autonomie, le constructeur chinois annonce que ses écouteurs peuvent fonctionner durant 6,5 heures avec la réduction de bruit (28 heures avec le boîtier) et pendant 10 heures sans réduction de bruit (44 heures sans). Seule ombre au tableau, le boîtier des OnePlus Buds 3 n’est cependant pas compatible avec la charge sans fil par induction.

Les OnePlus Buds 3 sont d’ores et déjà proposés en précommande en noir ou en bleu au prix de 89 euros. Ils seront disponibles à la vente à compter du 28 février prochain.