OnePlus Buds 3 : voici à quoi ressembleraient les écouteurs attendus à côté du OnePlus 12

OnLeaks dévoile les futurs OnePlus Buds 3. Ces écouteurs sans fil attendus aux côtés du OnePlus 12 devraient embarquer une réduction du bruit active jusqu'à -48 dB et offrir un maximum de 6 heures d'écoute avec ANC.

Et une nouvelle paire d’écouteurs sans fil en approche, une ! Le leaker OnLeaks, comme à son habitude, dévoile des visuels détaillés d’un produit en approche. Cette fois-ci, ce sont les OnePlus Buds 3 qu’il a dans le collimateur. L’occasion de découvrir, pour la première fois, des visuels crédibles des true wireless et d’en apprendre un peu sur les caractéristiques attendues.

Rappelons qu’OnLeaks s’appuie sur des sources au sein de l’industrie pour créer ses rendus. Cette fois, il s’est associé au site Mysmartprice pour diffuser son travail. On notera que les informations concernent des OnePlus Buds 3 alors que la génération précédente avait pour nom OnePlus Buds Pro 2. Il semblerait donc que l’on perde la mention « Pro ».

Qu’avons-nous à nous mettre sous la dent ? Un look pas vraiment surprenant avec des OnePlus Buds 3 qui devraient être intra-auriculaires et profiter d’une finition métallique. Chaque oreillette devrait en outre peser 4,77 grammes. Il faudrait aussi miser sur un boîtier de recharge plus léger que celui des OnePlus Buds Pro 2.

C’est plutôt du côté des caractéristiques qu’il faut creuser pour avoir quelques détails plus intéressants. Il serait ainsi question d’une compatibilité Bluetooth 5.3 avec multipoint et la possibilité d’utiliser Google Fast Pair.

Les OnePlus Buds 3 proposeraient en outre de la réduction de bruit active (ANC) allant jusqu’à -48 dB — comme c’était déjà la promesse sur les Buds 2 Pro. Chaque embout jouirait d’une certification iP55 pour une résistance à la pluie, mais pas à l’immersion. On aurait une certification IPX4 pour le boîtier.

6 heures d’écoute avec ANC

Pour l’autonomie, chaque écouteur embarquerait une batterie de 58 mAh contre 520 mAh pour celle du boîtier de recharge. Voici un aperçu de l’autonomie pressentie.

Sans ANC : 9 heures d’écoute sans recharge, 33 heures en comptant le boîtier.

Avec ANC : 6 heures d’écoute, 22 heures en prenant en compte le boîtier.

On apprend par ailleurs qu’il suffirait de 10 minutes de recharge pour retrouver une capacité de 5 heures d’écoute.

Une sortie avec le OnePlus 12 ?

Il y a fort à parier que ces OnePlus Buds 3 verront le jour officiellement en même temps que le OnePlus 12. Le futur smartphone est attendu pour le début du mois de janvier. C’est en tout cas ce que laissait entendre Mysmartprice dans un précédent article, cette fois-ci avec Yogash Brar — un autre leaker — en source.