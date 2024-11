La montre connectée OnePlus Watch 2 est bradée sur son site officiel, avec des écouteurs offerts à l’occasion de cette Black Week

Décidément, les packs de produits tech sont légion durant cette Black Friday Week. Aujourd’hui, c’est OnePlus qui nous gâte avec sa montre connectée OnePlus Watch 2 à 239 euros au lieu de 329 euros, proposée avec des OnePlus Buds 3 offerts.

La montre connectée OnePlus Watch 2 a pris la suite, en début d’année, de sa prédécesseure, la OnePlus Watch, qui avait malheureusement pas mal de défauts. Avec cette deuxième itération, le fabricant a corrigé sa copie et propose un modèle beaucoup plus soigné et complet ici. Si elle vous intéresse, vous pourrez l’acquérir pour moins de 240 euros à l’approche du Black Friday, mais ce n’est pas tout : une paire de OnePlus Buds 3, des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active, vous sera offerte pour l’achat d’une OnePlus Watch 2.

Que contient ce pack OnePlus ?

Une montre connectée Wear OS avec de nombreuses applications…

… et très endurante

Des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active, et gratuits !

Lancée à 329 euros, la montre connectée OnePlus Watch 2 est aujourd’hui affichée à 239 euros sur le site officiel de la marque, avec en prime des OnePlus Buds 3, en ce moment vendus à 69 euros sur oneplus.com, offerts. Un chargeur pour la montre est aussi compris dans ce pack.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la OnePlus Watch 2 et les OnePlus Buds 3. Les tableaux s’actualisent automatiquement.

Une montre soignée avec une autonomie record

La OnePlus Watch 2 est une montre connectée haut de gamme plutôt large (47,0 x 46,6 x 12,1 mm), et même plutôt lourde, puisqu’elle pèse tout de même 80 grammes avec son bracelet. Mais ce poids conséquent s’explique aussi par les matériaux résistants, ici de l’acier inoxydable pour le boîtier et du verre saphir pour l’écran, qui assurent aussi une meilleure résistance aux rayures. Du côté de l’étanchéité, OnePlus joue aussi la carte de la fiabilité avec une certification IP68 et 5 ATM ; on peut donc utiliser la montre sous la pluie, et même à faible profondeur dans une piscine. Pour ce qui est de l’écran, la marque a opté pour une dalle Oled de 1,43 pouce, qui offre évidemment un excellent taux de contraste, mais aussi une bonne luminosité maximale de 1000 cd/m². La montre profite par ailleurs du mode Always-On, contrairement à sa prédécesseure. Dommage toutefois que l’on ne puisse pas programmer automatiquement l’extinction de la fonction « soulever pour activer »…

C’est sur la partie logicielle que la OnePlus Watch 2 va bien plus briller. En pariant sur la combinaison entre RTOS et Wear OS, le fabricant propose de très nombreuses applications compatibles et téléchargeables directement sur le Play Store installé sur la montre. Autrement, la OnePlus Watch 2 est capable de mesurer votre fréquence cardiaque, compter le nombre de vos pas, évaluer votre stress et mesurer la qualité de votre sommeil. Plus de 100 exercices sportifs sont aussi disponibles, et certains peuvent même être reconnus automatiquement. Le suivi GPS est de son côté particulièrement efficace, mais le suivi de la fréquence cardiaque est bien moins fiable. Enfin, côté autonomie, la OnePlus Watch 2 a tenu 62 heures avec des paramètres énergivores lors de notre test. Tout simplement la montre connectée sous Wear OS la plus autonome du marché !

Des écouteurs sans fil légers et isolants

Les OnePlus Buds 3 sont quant à eux des écouteurs intra-auriculaires avec une tige, pratique pour un bon maintien dans l’oreille, et dotée d’une surface tactile pour le contrôle. Chaque oreillette est d’ailleurs suffisamment légère (9,6 g) pour être confortable dans l’oreille. Les écouteurs sont par ailleurs certifiés IP55, ce qui permet de les porter sans crainte dehors, même sous une légère pluie. Côté connectivité, on a droit au Bluetooth 5.3. et côté audio, les OnePlus Buds 3 embarquent deux transducteurs par écouteur, qui promettent un son profond et détaillé. Notez qu’ils sont aussi certifiés Hi-Res Audio et qu’ils prennent en charge les codecs Bluetooth SBC, AAC et LHDC 5.0.

Malgré leur prix bas, les OnePlus Buds 3 nous font par ailleurs bénéficier d’une réduction des bruits ambiants jusqu’à un volume de -49 dB sur une plage de 4000 Hz. De quoi se plonger dans une bulle et être isolé des bruits parasites, mais il faudra attendre un test en bonne et due forme pour vérifier tout cela. Enfin, côté autonomie, OnePlus annonce que ses écouteurs peuvent fonctionner durant 6,5 heures avec la réduction de bruit (28 heures avec le boîtier), et pendant 10 heures sans réduction de bruit (44 heures avec le boîtier). Petit bémol tout de même pour le boîtier qui n’est pas compatible avec la charge sans fil par induction…

Pour en savoir encore plus sur la montre connectée, n’hésitez pas à lire notre test complet de la OnePlus Watch 2.

À lire aussi :

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2024 ?

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui préède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.