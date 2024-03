OnePlus 12 : l’appareil photo s’améliore avec cette mise à jour

Avec cette mise à jour d'OxygenOS, OnePlus promet des photos plus fidèles et une plus grande clarté en mode portrait.

Déjà très solide en photo, le OnePlus 12 s’améliore avec la dernière mise à jour d’OxygenOS, sa surcouche logicielle basée sur Android.

Dans cette version 14.0.0.602, OnePlus annonce une meilleure stabilité des connexions réseau internet mais aussi NFC, et surtout des améliorations à venir pour l’appareil photo. On vous détaille tout ça.

OxygenOS améliore les photos du OnePlus 12

Dans les notes de version de cette mise à jour, il est mentionné trois améliorations à destination du OnePlus 12, le dernier smartphone haut de gamme du constructeur.

La première concerne les boutons de zoom de l’appareil photo, qui vous permettront désormais de changer de focale, comme le font bon nombre de ses concurrents comme Apple et Samsung. Le zoom x2 gagne d’ailleurs en clarté lorsqu’il est utilisé en mode portrait.

Source : Android Authority

Enfin, OnePlus annonce des couleurs plus fidèles sur les photos prises avec le capteur frontal dans les environnements à lumière chaude. On avait déjà félicité la qualité du mode selfie sur le smartphone, mais on aurait cependant espéré des améliorations en basse lumière. Peut-être pour la prochaine mise à jour ?

Le site Android Authority rapporte aussi qu’il est maintenant possible de déverrouiller le OnePlus 12 même lorsque son écran est éteint, y compris quand le mode Always-On est désactivé. Seule l’icône du lecteur d’empreinte digitale s’affichera avant que l’écran s’allume.