Oppo Band : le bracelet connecté design avec capteur SpO2 arrive en France

Oppo a annoncé l'arrivée en France de son bracelet connecté, l'Oppo Band. Un bracelet qui peut facilement changer de style.

Alors qu’Oppo a annoncé récemment sa nouvelle gamme Oppo Find X3, le constructeur chinois ne s’arrête pas aux seuls smartphones. Ce mercredi, il a officiellement lancé en France son nouveau bracelet connecté, sobrement appelé Oppo Band, près d’un an après sa présentation en Chine.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs bracelets connectés pour le sport en 2021 ?

Et celui-ci se distingue par son design plutôt original. On retrouve en fait deux systèmes d’accroche dans la boîte. Le premier, l’Oppo Band Style, propose au centre un tracker en forme de pilule assez classique, comme sur les bracelets de Xiaomi ou Huawei. Néanmoins, il est ici cerclé d’une tige en métal sur laquelle vient s’accrocher le bracelet en lui-même. Deux coloris sont par ailleurs proposés : bracelet noir avec métal argenté ou bracelet beige avec métal doré.

Le second système d’accroche plus standard, l’Oppo Band Sport, permet quant à lui d’encapsuler le tracker dans un bracelet en silicone plus classique et se destine notamment à une utilisation sportive. Il est disponible en noir.

Un bracelet doté d’un capteur de SpO2

Pour aller avec ces systèmes d’accroche d’un poids de 10,3 grammes, le capteur propose un écran Amoled de 1,1 pouce affichant une définition de 126 x 294 pixels.

Concernant les fonctions proposées, l’Oppo Band permet de mesurer 12 activités sportives différentes, dont la course en extérieur, le vélo, l’aviron, la natation ou… le cricket. Dommage en effet que la marque n’ait pas adapté les sports proposés à ceux pratiqués sur le marché français, puisque, si on retrouve le cricket ou le badminton, le football ou le rugby ne sont pas disponibles. L’Oppo Bands peut par ailleurs mesurer en permanence le rythme cardiaque, mais également la saturation en oxygène dans le sang, la fameuse SpO2. Le bracelet peut également surveiller la qualité du sommeil et propose des exercices de respiration.

Parmi les autres fonctions, on peut citer les notifications venues du smartphone, la vibration pour les appels, les alarmes, un déclencheur pour l’appareil photo ou le contrôle de la musique. Signalons également que le bracelet est résistant à l’immersion à faible profondeur et certifié 5 ATM.

L’autonomie annoncée est quant à elle de douze jours grâce à la batterie de 100 mAh.

Le bracelet Oppo Band est d’ores et déjà disponible dans le commerce. Il est proposé au prix de 59,90 euros avec les deux systèmes d’accroche intégrés dans la boîte, le bracelet Sport et le bracelet Style.