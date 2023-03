À moitié prix, l’Oppo Band Style devient aussi intéressant que les bracelets de Xiaomi

S'il était difficile de le conseiller à sa sortie pour son prix, l'Oppo Style Band est pourtant un tracker d'activité plutôt efficace et devient plus recommandable maintenant qu'il perd la moitié de son prix : 29 euros contre 60 euros. Il devient alors une belle alternative aux produits de Xiaomi.

Vous êtes un amateur sportif et vous souhaitez vous procurer un bracelet connecté efficace et pas cher, alors l’Oppo Band Style pourrait bien vous donner envie. Il opte pour un design soigné, un écran de bonne facture, mais aussi des capteurs pour garder un œil sur votre santé et vos activités sportives. Aujourd’hui, le voilà disponible à moins de 30 euros dans son modèle Style.

Un bracelet que l’on apprécie pour …

Son écran de bonne qualité

Son interface facile à appréhender

Son suivi d’activité efficace

Commercialisé à sa sortie à 60 euros, le Oppo Band Style est aujourd’hui proposé à seulement 29,99 euros sur Amazon. Ce bracelet connecté est disponible en deux coloris à ce prix : vanille et noir.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Oppo Band Style. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter l' Oppo Band Style au meilleur prix ?

Un design attrayant, avec un écran de bonne facture

Pour son premier bracelet connecté, Oppo propose deux versions : Style ou Sport. Ici il s’agit de la version Style, un modèle plus élégant qui dispose d’une boucle en acier inoxydable autour du capteur. Plus fin que le bracelet Sport, l’Oppo Band Style propose un design relativement classique, avec une forme ovale agréable à utiliser que l’on oublie facilement sur son poignet.

Au niveau de l’affichage, Oppo intègre une dalle AMOLED offrant un excellent contraste. En revanche, on retrouve une petite diagonale de 1,1 pouce, qui peut paraître peu comparée à la concurrence. L’écran affiche une définition (126 × 294 pixels) correcte. Vous n’aurez aucun problème de lisibilité de l’écran en plein jour, à condition de monter la luminosité au maximum.

Un bracelet efficace, mais avec quelques concessions

Comparé à d’autres traqueurs d’activité, l’Oppo Style Band se limite à proposer 12 sportives, dont la course en extérieur, le vélo, l’aviron, la natation (pas de panique, le bracelet est étanche jusqu’à 50 m de profondeur) ou… le cricket. Et, pour les amateurs de courses, ce bracelet est dépourvu de GPS… Il faudra donc compter sur la précision du GPS de votre smartphone. Pour retrouver toutes les données suite à vos activités sportives, il suffit de vous rendre sur l’application dédiée de la marque.

Un suivi d’activité qui manque d’exercices, mais qui se rattrape côté santé. Le bracelet connecté d’Oppo peut mesurer en permanence le rythme cardiaque, mais également la saturation en oxygène dans le sang, la fameuse SpO2. Il peut aussi surveiller la qualité du sommeil et propose des exercices de respiration. Pour en profiter pleinement, la marque intègre une batterie de 100 mAh à son bracelet et permettrait d’offrir jusqu’à 12 jours d’autonomie sur une seule charge, toujours selon le constructeur. Sachez tout de même que l’autonomie est assez moyenne une fois tous les suivis activés. Comptez plutôt une semaine.

Vous voulez plus d’informations ? Retrouvez notre test complet sur l’Oppo Band Style.

Pour découvrir ce que propose la concurrence et bien choisir celui qui vous accompagnera au quotidien, retrouvez notre sélection des meilleurs bracelets connectés en 2023.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).