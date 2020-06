Oppo Band : ce bracelet connecté est une sérieuse alternative au Mi Band

Lorsque l'on pense à un bracelet connecté petit prix et performant, les modèles Mi Band de Xiaomi sont souvent l'unique alternative. Oppo vient pourtant de présenter l'Oppo Band qui est une alternative à surveiller.

Le Xiaomi Mi Band 5 est attendu après un excellent Mi Band 4. Ce bracelet connecté vendu moins de 35 euros possède une bonne compatibilité (Android et iOS) et de nombreuses fonctions, c’est ce qui explique son succès. Oppo vient de reprendre le concept à sa sauce avec un produit nommé sobrement Band.

NFC, capteur SPo2 et 15 jours d’autonomie

L’Oppo Band est donc un bracelet connecté dont le bracelet est interchangeable avec un petit écran couleur tactile en technologie AMOLED et d’une petite taille, seulement 1,1 pouce. Il est résistant à l’eau (5 ATM) et ne pèse que 10,3 grammes, il intègre également le NFC ainsi que 12 modes sportifs et un mode d’analyse du sommeil. Comme le Mi Band 5 très attendu, il intègre un capteur de fréquence cardiaque avec SPo2 (Saturation Pulsée en Oxygène). Oppo promet 15 jours d’autonomie, l’équivalent de ce que l’on trouve chez Xiaomi. Enfin, il est compatible avec Android et iOS.

Pour le moment uniquement présenté en Chine, au même moment que les Oppo Reno 4 et Reno 4 Pro, l’Oppo Mi Band 4 existe en deux versions : la version classique pour 199 yuans, soit environ 24 euros, ainsi que l’Oppo Band Fashion Edition pour 249 yuans (environ 31 euros).

Nous vous déconseillons d’importer ce produit disponible uniquement en langue chinoise, nous espérons qu’une version globale est prévue pour le marché européen.