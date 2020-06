Oppo annonce les Reno 4 et 4 Pro, deux smartphones hauts en couleurs taillés pour la vidéo

Oppo dévoilait aujourd’hui en Chine les Reno 4 et Reno 4 Pro, deux nouveaux smartphones milieu de gamme destinés à un public plutôt jeune. Oppo a particulièrement travaillé sur le design et sur la stabilisation vidéo en basse lumière.

La gamme Reno est sans doute la plus régulièrement renouvelée par Oppo. Après un Reno 3 convaincant, le constructeur lance donc logiquement ses successeurs : le Reno 4 et le Reno 4 Pro.

Pensé pour un public plutôt jeune (même si tout le monde peut se laisser tenter bien sûr), le Reno 4 se distingue d’abord par son design avec notamment une énorme mention « Reno Glow » (avec effet polarisant) placée à l’horizontale sur toute la longueur des smartphones.

Fin (7,6 mm) et léger (172 g), il est équipé d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La version Pro hérite d’une dalle AMOLED de 6,5 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour les deux modèles, le lecteur d’empreintes digitales est logé sous le verre de l’écran. Enfin, le poinçon est logé dans le coin supérieur gauche.

Oppo Reno 4 et 4 Pro : la fiche technique

Sous le capot, les deux modèles renferment une puce Snapdragon 765G accompagnée d’une puce graphique Adreno 620, de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour compléter l’ensemble, Oppo intègre un système de refroidissement liquide afin d’éviter la surchauffe durant les sessions de jeu trop prolongées.

Le Reno 4 est alimenté par une batterie de 4020 mAh (4000 mAh pour la version Pro) et peut se recharger avec la technologie Super VOOC (65 W), la plus rapide du marché. Pas de recharge sans fil à l’horizon, Oppo ne proposant pas cette technologie sur ses modèles les plus haut de gamme. Le tout tourne sous Android 10 avec la surcouche maison ColorOS 7.2 que vous découvriez dans notre test du Find X2 Pro.

Côté photo, les deux modèles ne sont pas logés à la même enseigne. Si tous deux sont équipés du même capteur principal Sony IMX 586 de 48 mégapixels, le Reno 4 ne dispose ni de stabilisation optique ni de capteurs secondaires aussi prometteurs que le Reno 4 Pro. Ce dernier embarque en effet un objectif ultra grand-angle (capteur Sony IMX708 de 12 mégapixels) ainsi qu’un téléobjectif (capteur de 13 mégapixels). Le Reno 4 doit se contenter d’un capteur de 8 mégapixels pour accompagner son objectif ultra grand-angle. Surtout, il ne dispose pas de téléobjectif, mais d’un capteur monochrome de 2 mégapixels.

Last but not least, les deux modèles mettent le cap sur la vidéo puisqu’ils embarquent tous deux la fonction Video Super Anti-Shake 3.0 promettant une excellente stabilisation même dans des conditions de basse lumière.

Prix et disponibilité

Pour l’heure les Reno 4 et 4 Pro ne sont commercialisés qu’en Chine. Le Reno 4 se décline en trois coloris (Crystal Diamond Blue, Dream Mirror Black et Taro Purple) et en versions 8/128 Go (2999 CNY soit environ 375 euros HT) et 8/256 Go (3299 CNY soit environ 412 euros).

Le Reno 4 Pro se décline en cinq coloris (Cryustal Diamond Blue, Crystal Diamond Red, Dream Mirror Black, Titanium et Midsummer Fluorescence) et en versions 8/128 Go (3799 CNY soit environ 475 euros HT) et 12/256 Go (4299 CNY soit environ 540 euros HT). Une édition spéciale Green Glitter est également disponible pour ce tarif.

Pour l’heure, Oppo n’a pas annoncé l’arrivée de ce produit sur le marché français. Comme d’habitude, le constructeur devrait organiser un lancement européen distinct avec des tarifs en accord avec notre marché.