Lumix GH7 : cet appareil photo s’annonce comme la nouvelle référence en vidéo

Panasonic vient de présenter son nouveau fleuron pour la vidéo, le Lumix GH7, un boîtier capable d'enregistrer des fichiers ProRes RAW en interne.

Depuis une dizaine d’années, Panasonic a su se faire une place de choix auprès des vidéastes grâce à sa gamme d’appareils photo Lumix GH. Deux ans après le lancement du Lumix GH6, déjà particulièrement séduisant, le constructeur japonais passe à la vitesse supérieure en présentant, ce mercredi, son nouvel appareil photo résolument orienté vers la vidéo, le Lumix GH7.

Il faut dire que, depuis la sortie du Lumix G9 II l’an dernier, le GH6 avait pris du plomb dans l’aile. Le Lumix G9 II, pourtant axé sur la photo, profitait non seulement de la nouvelle technologie d’autofocus hybride — mêlant détection de phase et de contraste — mais également des caractéristiques pour le moins alléchantes en vidéo. Logiquement, le nouveau GH7 vient donc rattraper ce retard.

Dans le détail, on a droit à un Panasonic Lumix GH7 doté d’un capteur au format 4/3 de 25 mégapixels avec un système autofocus hybride qui prend en charge la reconnaissance automatique de sujets, qu’il s’agisse de visages, des yeux, d’animaux, de voitures, de motos, de trains ou d’avions. Le capteur est par ailleurs stabilisé sur cinq axes permettant un gain théorique de 7,5 stops de luminosité.

Un appareil capable d’enregistrer en ProRes RAW en interne

Bien évidemment, ce sont les performances vidéo qui vont permettre de tirer pleinement parti du Lumix GH7. Le boîtier est ainsi capable d’enregistrer des fichiers ProRes RAW 5,7K à 30p en interne, sans avoir à passer par un enregistreur ou un SSD externe. Une première pour un boîtier de cette gamme de prix. Il permet également d’enregistrer des fichiers en ProRes RAW en définition C4K en 60p, toujours en interne. Bien évidemment, les débits proposés étant trop élevés pour une carte SD, il faudra cependant passer par une carte CFexpress type B. Associé à un SSD externe, connecté en USB, le Lumix GH7 peut par ailleurs enregistrer des fichiers en C4K à 120p ou en ProRes RAW 5,7K jusqu’à 60p.

Panasonic promet par ailleurs un temps d’enregistrement illimité jusqu’en C4K à 60p et a intégré un nouveau ventilateur pour éviter la surchauffe.

L’enregistrement audio n’est pas en reste, puisque le Lumix GH7 peut enregistrer des séquences au format 32 bits flottant à l’aide d’un nouvel adaptateur DMW-XLR2. De quoi éviter la saturation et permettre un bien meilleur travail de postproduction.

Si le Lumix GH7 est avant tout destiné aux vidéastes, la photo n’est pas oubliée pour autant. L’appareil peut ainsi capturer des photos à une rafale pouvant monter à 60 images par seconde et intègre un mode haute résolution à main levée jusqu’à 100 mégapixels. Il est également compatible avec la fonction Real Time LUT de Panasonic et la nouvelle application Lumix Lab — inaugurée avec le Lumix S9 — permettant d’importer ses LUT et ses presets pour photos RAW directement sur le boîtier.

Enfin, le Lumix GH7 est doté à la fois d’un viseur électronique de 3,68 millions de points, d’un écran Oled tactile et orientable, de ports SD et CFexpress, d’une prise USB-C, d’un port HDMI-A, d’une entrée micro et d’une sortie casque.

Prix et disponibilité du Panasonic Lumix GH7

Le Panasonic Lumix GH7 sera disponible en juillet en France. Il sera commercialisé au prix de 2199 euros sans objectif.

Deux kits seront par ailleurs proposés par Panasonic : avec un objectif 12-60 mm (f/3,5-5,6), équivalent 24-120 mm, à 2399 euros, ou avec un objectif 12-60 mm (f/2,8-4,0), équivalent 24-120 mm, à 2799 euros. Le module DMW-XLR2 permettant l’enregistrement en audio 32 bits flottant sera quant à lui affiché au tarif de 549 euros.