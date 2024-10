Polar lance sa nouvelle montre multisport pour faire face à la Garmin Forerunner 965 à un prix bien plus accessible

Polar a dévoilé sa nouvelle Vantage M3, une montre de sport relativement accessible aux fonctionnalités résolument haut de gamme.

Après sa Vantage V3 lancée il y a tout juste un an, Polar récidive avec la présentation, ce mercredi, d’une nouvelle montre multisport, la Polar Vantage M3.

Comme son nom l’indique, cette nouvelle montre de sport vient succéder à la Polar Vantage M2 lancée en 2021. Il s’agit ici d’une montre plus abordable que la Vantage V3, lancée en fin d’année dernière, sans pour autant sacrifier les fonctionnalités.

Concrètement, la Polar Vantage M3 se compose d’un boîtier de 44,7 x 44,7 x 12,2 mm avec un écran Amoled de 1,28 pouce et une définition de 416 x 416 pixels.

La montre embarque les fonctionnalités essentielles attendues sur une montre de sport, avec suivi GPS multi-GNSS (Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS) ainsi que le suivi GPS double fréquence. Elle profite bien évidemment d’un capteur cardio optique ainsi que d’un altimètre barométrique, d’un accéléromètre, d’une boussole magnétique, d’une analyse de la SpO2 et même d’un électrocardiogramme.

Du côté de l’autonomie, la Vantage M3 est dotée d’une batterie de 310 mAh avec jusqu’à sept jours d’utilisation en mode classique ou 30 heures en suivi GPS haute performance.

Des fonctions premium pour une montre plus accessible

Positionnement milieu de gamme oblige, la Polar Vantage M3 est un peu plus limitée que la Vantage V3 en termes de fonctionnalités. Si elle intègre la fonction de Smart Coaching, elle ne propose pas de connectivité Wi-Fi. Cependant, Polar a largement corrigé le tir par rapport à la Vantage M2 en proposant nombre de fonctions jusqu’à présent réservées aux Vantage V3 et Grit X2 Pro. C’est le cas notamment de la cartographie, des segments Strava Live, des tests de course à pied ou du stockage interne de 32 Go. Finalement, c’est surtout le format qui va faire la différence entre la petite Vantage M3 et la plus grande Vantage V3.

Surtout, la Polar Vantage M3 est proposée en noir ou beige à un tarif bien plus attractif de 399,90 euros. À titre de comparaison, la Vantage V3 s’affiche quant à elle à 599,90 euros sur le site du constructeur.