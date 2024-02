La Renault 5 électrique fait son show avant l’heure : la voici en photos

Alors que le salon de Genève se prépare à ouvrir ses portes, la Renault 5 électrique est déjà en ligne. Quelques photos ont été postées sur un forum.

C’est presque par surprise qu’on a eu un avant-goût de la Renault 5 électrique, juste avant sa grande annonce officielle au salon de Genève.

Des photos en fuite

Grâce à quelques photos échappées sur un forum, on peut jeter un œil sur cette voiture électrique qui nous faisait de l’œil depuis deux ans en version concept. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle a gardé son charme, tout en se pliant aux réalités de la production en masse.

On savait déjà que le prototype était réussi, mais passer du rêve à la réalité, ça implique souvent de faire quelques concessions. Adieu les rétro-caméras ultra-futuristes, un choix sûrement guidé par le portefeuille plus que par l’esthétique. Et puis, il a fallu faire de la place pour la plaque et quelques protections à l’arrière, question de respecter les règles du jeu.

Mais la face avant, c’est une bonne surprise. Le port de charge, qui se cachait sous le capot, a déménagé sur l’aile. Plus pratique, sans doute, et ça n’entache en rien le look soigné du capot. La petite trappe en plus fait même office d’indicateur de charge, malin.

Les phares ont aussi eu droit à un petit lifting, avec une signature lumineuse qui change un peu et des feux de jour qui ont vraiment la classe, bien intégrés près de la calandre.

Dedans, c’est comme un petit voyage dans le temps, mais avec des écrans. On retrouve un peu de l’esprit plus moderne, surtout avec écran version paysage qui trône au milieu.

Et surprise, Google Automotive est de la partie avec un look tout frais spécialement concocté par Renault. Entre les ports USB, le chargeur sans fil et les espaces de rangement à gogo, on est plutôt gâtés.