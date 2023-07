Le Roborock Q Revo va nettoyer vraiment toutes les traces sur vos sols

Roborock est sans conteste un des leaders du marché des aspirateurs robots, qui a innové avec sa technologie de nettoyage humide des sols par vibration. Toutefois, cette dernière est moins efficace que les robots utilisant des patins rotatifs, état de fait que le Roborock Q Revo est sur le point de changer.

Les robots aspirateurs ne se limitent plus seulement à ce seul rôle. Ainsi, de plus en plus de modèles proposent une fonction de nettoyage humide des sols, domaine dans lequel Roborock a été l’un des pionniers. Pour simuler les frottements d’une serpillière classique, le constructeur utilise une technologie de vibration qui se révèle assez efficace. Toutefois, elle n’arrive pas à traiter les sols aussi bien que les concurrents dotés de patins rotatifs comme l’Evocovacs Omni X1. Un état de fait que le nouveau Roborock Q Revo doit changer et ce n’est pas la seule évolution au menu.

Roborock embrasse les patins

À première vue, ce nouveau Q Revo ressemble à tous les autres robots de la marque. Il faut le retourner pour constater le changement le plus flagrant, l’arrivée de deux patins ronds. Ils sont animés par un système à double rotation qui tourne à la vitesse de 200 tours/minute.

Le but est d’exploiter les effets de frottement produits par les patins et l’énergie cinétique du mouvement rotatif. La cerise sur le gâteau est sa fonction de levage automatique qui peut atteindre les 7 mm. Ce robot peut donc détecter un tapis ou une pièce avec de la moquette, et les traiter sans risquer de les humidifier ou de laisser des traces de salissures. Une prestation très intelligente et que Roborock est le seul à proposer.

Une base revisitée



La base autonettoyante de Roborock se voit totalement repensée et se rapproche plus de ce que propose un Ecovacs X1 Omni. Ainsi, les trois bacs ne sont plus visibles, mais camouflés dans une station d’accueil monobloc qui effectue l’auto-vidage du bac à poussière et du bac à eau du Q Revo, l’auto-remplissage du bac à eau du robot et le lavage de la serpillière avec séchage à l’air chaud (45°). Les deux bacs à eau (eau propre et sale) ont une contenance de 5 L chacun, celui dédié aux poussières et résidus de 2,7 L.



Le Roborock Q Revo annonce une puissance d’aspiration de 5 500 Pa, associée à une brosse entièrement en caoutchouc. Équipé d’un télémètre laser et d’une caméra, il devrait offrir une excellente cartographie et surtout savoir éviter les obstacles. Notez qu’aucune information sur sa capacité à détecter les déjections animales n’a été donnée.



Le Roborock Q Revo sera disponible à partir du 15 juillet au prix de 849 euros, un tarif très agressif fait passer ce type de robot tout-en-un à moins de 100 euros et risque de mettre à mal le Dreamer L10S Ultra qui affichait jusqu’à présent le meilleur rapport qualité-prix du marché.

