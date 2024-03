Le Roborock Q Revo qu’on a noté 9/10 grâce à son prix abordable vient de perdre 200 €

Au-delà des modèles haut de gamme performants et complets, Roborock propose aussi des appareils milieu de gamme dont les qualités frisent avec le premium. C'est le cas de ce Roborock Q Revo, un robot aspirateur livré avec sa station multifonction dont le prix dégringole de 849 euros à 649 euros chez Amazon.

Avec iRobot et Dreame, Roborock est l’un des grands noms du marché des robots aspirateurs. En plus de la série « S » qui lui sert de vitrine technologique, le constructeur chinois propose également des modèles milieu de gamme siglés « Q ». Le Roborock Q Revo en est l’un des derniers représentants. Nous avons d’ailleurs pu le tester et nous en sommes très convaincus. Actuellement, il profite d’une belle réduction de 200 euros qui le rend encore plus recommandable.

Le Roborock Q Revo en résumé

Un bon rapport qualité-prix pour un robot-aspirateur complet

Performances au top en aspiration et en lavage

Un entretien quasi-automatique de l’appareil

Au lieu de 849 euros habituellement, le Roborock Q Revo est maintenant disponible en promotion à 649 euros chez Amazon. Pour obtenir cette réduction, il suffit de cocher le coupon sur la page produit, la déduction de 200 euros sera automatiquement prise en compte dans la page panier.

Un robot-aspirateur discret et plaisant à utiliser

Le Roborock Q Revo est un robot aspirateur qui se positionne dans le milieu de gamme, mais qui frise avec le premium. À l’instar de modèles plus haut de gamme, il est livré avec une station multifonction qui automatise une grande partie des tâches d’entretien. Le robot aspirateur lui-même adopte un design classique, tout en rondeur et avec le capteur LiDAR qui dépasse un peu. On ressent toutefois des concessions sur la qualité des finitions, notamment avec le châssis en plastique de moindre qualité et un peu de jeu entre certains éléments.

Passé ces défauts, on se retrouve à manier le Q Revo avec l’application Roborock, l’une des plus avancées du marché avec de multiples options de personnalisation. Après une première cartographie dessinée lors d’un premier passage, on peut l’éditer en vue des prochaines séances de nettoyage en interdisant l’accès à certaines pièces, en créant des murs virtuels et en paramétrant la puissance d’aspiration et de lavage pour chaque pièce. En matière de navigation, le Q Revo parvient à se repérer et à identifier la plupart des obstacles, il peine toutefois à détecter les obstacles plus petits comme un câble qui traîne par terre.

Nettoyage et lavage plus que satisfaisants

Le Roborock Q Revo propose une puissance d’aspiration de 5 500 Pa et lors de notre test, il s’est montré particulièrement bluffant pour un robot-aspirateur du milieu de gamme. Les surfaces sont nettoyées en profondeur, autant les sols durs que les tapis, et même les coins ne sont pas épargnés grâce à la brosse latérale. Le lavage avec le duo de serpillères est, lui aussi, efficace sur les tâches un peu incrustées, celles totalement sèches peuvent se montrer plus tenaces face au Q Revo, mais ces performances restent exemplaires pour un robot-aspirateur du milieu de gamme.

Côté autonomie, le Roborock Q Revo embarque une batterie de 5 200 mAh capable de tenir environ 2h30, ce qui est suffisant pour nettoyer en une fois une surface de 125 m² environ. Enfin, nous mentionnions la station multifonction qui automatise quasiment tout l’entretien du robot aspirateur. Elle accueille des réservoirs d’eau propre et d’eau sale pour la vidange ainsi qu’un collecteur de poussières. Même les serpillères sont séchées à l’aide d’un système à air chaud pour éviter les mauvaises odeurs. Seuls le nettoyage des patins du robot aspirateur de temps à autre et le changement du filtre HEPA de la station nécessitent une intervention humaine.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Roborock Q Revo.

