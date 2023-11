Aspirateur-robot : c’est maintenant ou jamais avec ces offres canons de Roborock pendant le Black Friday

Roborock, marqué spécialisée dans les aspirateurs-robot haut de gamme, casse les prix de ses meilleures références de 2023 pour le Black Friday. Pour moins de 500 euros, la marque vous permet d’accéder à un modèle haut de gamme 2-en-1, qui aspire et lave le sol.

Le Black Friday bat son plein et voilà une belle occasion de s’offrir un aspirateur-robot pour enfin se décharger de la corvée du ménage. Reconnue pour la qualité et l’innovation de ses produits, la marque Roborock affiche pour l’occasion de belles remises (jusqu’à 370 euros de réduction !) et prolonge les festivités jusqu’au 27 novembre.

Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres de Roborock à saisir sur Amazon avant cette date :

Roborock Q Revo : un modèle complet à prix doux (- 200 euros)

Sur le marché des aspirateurs-robot, les références de milieu de gamme sont assez rares. Fermement décidé à corriger ce manquement, Roborock a officialisé cet été son Q Revo, un modèle bien équipé et abordable, lancé à 849 euros. Un prix qui tombe à 649 euros jusqu’au 27 novembre à l’occasion du Black Friday.

Aussi accessible soit-il, cet aspirateur-robot ne fait aucun compromis. Le Q Revo aspire à une remarquable puissance de 5500 Pa et lave efficacement le sol à l’aide de sa double serpillère rotative.

Équipé d’une technologie à ultrasons, l’appareil reconnait les tapis et, lorsqu’il passe dessus, soulève automatiquement sa serpillère de 7 mm afin de ne pas les salir sur son passage. En plus, grâce à son système à infrarouge, le Q Revo détecte aussi les obstacles sur son chemin et les évite, sans intervention de votre part.

Et alors que la plupart des modèles à moins de 1000 euros sont vendus seuls, le Q Revo s’accompagne quant à lui d’une station d’accueil, très complète de surcroît. Après chaque routine de nettoyage, cette station s’occupe de vider automatiquement le bac de débris, remplit le réservoir d’eau propre, lave les serpillères et les sèche à l’air chaud pour prévenir l’apparition des mauvaises odeurs et des bactéries. Difficile de se décharger davantage de la corvée du ménage.

Roborock S8 et S8 Pro Ultra : des vibrations pour un nettoyage encore plus performant (- 300 euros)

La série S de Roborock rassemble tous les aspirateurs-robot les plus avancés du constructeur. Sortis en janvier dernier, les S8 ne font pas figure d’exception et embarquent toutes les dernières technologies de Roborock, dont le système de vibration de la serpillère VibraRise 2.0.

Frottant en plus le sol à haute pression et à haut régime, à raison de 3000 tours par minute, celle-ci vient rapidement à bout des taches les plus tenaces. Et comme sur tous les modèles phares de la marque, la serpillère se lève au contact d’un tapis ou d’une moquette.

D’ailleurs, même sur ces surfaces difficiles, le S8 parvient à éliminer les poussières, les miettes et les poils d’animaux les plus incrustés. Pour parvenir à une telle prouesse, le S8 déloge les saletés à l’aide d’une technologie à ultrasons, les aspire à une puissance de 6000 Pa, puis les attrape efficacement avec sa double brosse en caoutchouc.

Rien ne peut entraver son nettoyage, pas même un amas de câbles sournois ou un tabouret mal rangé. Son détecteur à infrarouge Reactive 3D identifie avec précision tous les éléments qu’il croise pour lui permettre de les contourner. Cet aspirateur-robot convient même aux grandes maisons, Roborock ayant prévu un système de cartographie 3D tenant compte de chaque étage de votre habitat. Parfait pour créer des routines de nettoyage précises.

Puissant et efficace, le Roborock S8 est exceptionnellement disponible durant le Black Friday à 479 euros au lieu de 699 euros, soit un prix plancher pour un appareil aussi perfectionné.

Le Roborock S8 Pro Ultra est quant à lui affiché à 1 111 euros au lieu de 1499 euros, son prix s’expliquant par la présence d’une station d’accueil tout-en-un. Comme sur le Roborock Q Revo, celle-ci se charge de nettoyer et de sécher la serpillère à l’air chaud, de vider le bac de déchets et de remplir le compartiment pour l’eau propre en prévision de la prochaine session de lavage. Autant d’atouts qui placent le S8 Pro Ultra comme l’un des modèles les plus aboutis de Roborock.

Roborock S7 Max Ultra : le bon compromis (- 370 euros)

Lancé en juin dernier, le S7 Max Ultra constitue une bonne alternative pour ceux qui veulent profiter d’un puissant aspirateur-robot accompagné de sa station de charge, mais sans dépasser la barre des 1 000 euros. Jusqu’au 27 novembre, ce modèle est en effet accessible à 829 euros au lieu de 1 199 euros.

Cet excellent aspirateur-robot noté 9/10 par Frandroid est largement inspiré du Roborock S8 Pro Ultra. Comme lui, le S7 Max Ultra est commercialisé avec sa station tout–en-un et lave le sol à haute pression grâce à sa brosse VibraRise opérant 3000 tours par minute.

Finalement, seules quelques différences mineures sont à noter :

une puissance d’aspiration réduite à 5500 Pa, soit un niveau déjà très correct et rarement égalé sur le marché des aspirateurs-robot ;

la présence d’une seule brosse en caoutchouc, là où le S8 Pro Ultra accueille une double brosse ;

un design de la base laissant apparaître les différents bacs, des éléments cachés par un revêtement plus élégant sur le S8 Pro Ultra.

En dépit de ces minces compromis, le Roborock S7 Max Ultra s’impose comme l’un des meilleurs rapports équipements-prix de la marque Roborock et plus largement du marché des aspirateurs-robot lavants.

Dyad Pro : un aspirateur-balai lavant à haute performance

Mais Roborock, ce n’est pas que des aspirateurs-robots. La marque est aussi reconnue pour ses modèles balais lavants, comme le Dyad Pro, qui aspire à une puissance époustouflante de 17 000 Pa et nettoie simultanément le sol à l’eau. Aucune saleté ne lui résiste, des plus liquides aux plus solides.

Jusqu’au 27 novembre, le Dyad Pro est proposé sur Amazon à seulement 339 euros au lieu de 449 euros.