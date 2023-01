Roborock S8, S8+ et S8 Pro Ultra annoncés : quelles différences avec les S7 ?

Roborock lance sa nouvelle série S8. Au total, trois nouveaux aspirateurs robots sont annoncés, dont le Pro Ultra qui bénéficie de la plupart des nouveautés.

Après avoir lancé son aspirateur robot S7, puis sa station de vidange automatique des déchets, ainsi que le Roborock S7+, et ensuite le Roborock S7 Pro Ultra (et sans oublier le S7 MaxV Ultra), le fabricant chinois annonce toute la série S8. Pour le CES 2023, on se retrouve donc avec trois nouvelles références : les Roborock S8, S8+ et S8 Pro Ultra.

Roborock S8 et S8+

Les Roborock S8 et S8+ sont techniquement les mêmes produits. Ce qui change est essentiellement les accessoires fournis, dont la station de charge qui embarque un bac de vidage sur le S8+.

La série S8 fait surtout évoluer sa puissance d’aspiration : elle est désormais annoncée à 6 000 Pa. C’est la plus grosse puissance d’aspiration de Roborock, et une des plus puissantes du marché.

Roborock a en plus modifié la brosse à double rouleau, pour la rendre plus efficace avec les cheveux et poils emmêlés, ce qui sera surtout pratique pour les propriétaires d’animaux.

Les principales autres nouveautés sont réservées au Roborock S8 Pro Ultra. Et il y en a beaucoup.

Le Roborock S8 Pro Ultra fait le plein de nouveautés

En 2022, le Roborock S7 Pro Ultra a été présenté comme une version améliorée du S7 (début 2021), avec des améliorations notables concernant la puissance ou la batterie.

Cette année, le S8 Pro Ultra ressemble beaucoup aux S8 et S8+ : il partage la même puissance d’aspiration. La différence est l’intégration d’un système de lavage avec l’aspiration de l’eau, et la récupération de l’eau sale dans la station de charge. Mais ce n’est pas tout.

Cette station de charge se nomme RockDock Ultra. Elle ne fait pas que charger l’appareil : elle permet aussi un lavage automatique de la serpillière, le vidage de la poussière, le remplissage et l’auto nettoyage. De plus, il y a aussi l’intégration d’une nouvelle fonction de séchage à l’air chaud pour empêcher le développement de moisissures et des odeurs sur la serpillière et la station d’accueil.

Le S8 Pro Ultra bénéficie des changements de la série S8, dont la puissance d’aspiration record, mais il profite aussi d’un système qui soulève la brosse jusqu’à 6 mm² en mode serpillière (comme le Dreame L10s Ultra), qui lui permettra de passer au-dessus des tapis. C’est aussi utile quand le robot retourne à la station pour éviter de mouiller le sol fraîchement aspiré.

Le S8 Pro Ultra récupère également le nouveau système VibraRise 2.0. Mais kézako ? C’est un système qui fait vibrer la serpillère à une fréquence de 3 000 mouvements par minute, on appelle ça un nettoyage sonique chez Roborock.

Enfin, le S8 Pro Ultra adopte aussi de la reconnaissance d’obstacles en 3D, il est donc censé mieux se mouvoir que les S8 et S8+.

Toute la gamme Roborock S8 sera disponible à partir de mars 2023 en France. Cependant, nous n’avons pas encore les tarifs.

