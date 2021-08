Pourquoi il faut faire attention avant d’acheter un TV Samsung d’occasion

Acheter un téléviseur d’occasion n’est peut-être pas la meilleure affaire à réaliser. En effet, Samsung vient de communiquer sur une histoire de vol en Afrique du Sud : le constructeur coréen a tout simplement désactivé à distance tous les téléviseurs volés.

En juillet dernier, un centre de logistique en Afrique du Sud a été pillé. L’affaire a fait du bruit dans les médias locaux, étant donné que les ravisseurs ont mis feu à l’entrepôt et au centre de distribution. Plusieurs vidéos ont été partagées sur les réseaux sociaux, les voleurs sortaient de l’entrepôt avec des TV dans les bras. On parle de dizaines et de dizaines de TV volés, puis revendus de différentes manières à des entreprises et des particuliers. L’occasion était trop belle pour Samsung : ils ont activé une nouvelle fonction nommée TV Block.

Comment Samsung est capable de bloquer un téléviseur à distance

Comme vous le savez sans doute, les TV vendus actuellement sont quasiment tous connectés. Les constructeurs de TV en profitent pour diffuser de la publicité et récupérer des statistiques précieuses. Pour les clients, cela permet d’accéder à de nombreux services mais aussi de bénéficier de quelques évolutions logicielles. Bien souvent, il est obligatoire de connecter un téléviseur lors de sa configuration. Chez Samsung, c’est le cas.

Samsung a donc activé TV Block sur les téléviseurs volés. Une fonctionnalité présente sur tous les nouveaux téléviseurs vendus. Cela signifie que dès qu’un des téléviseurs volés est connecté à Internet, ce qui est obligatoire lors de sa configuration, le système détecte son numéro de série. Si le numéro de série correspond à l’un des téléviseurs volés dans l’entrepôt, toutes les fonctions du téléviseur sont désactivées. Samsung propose de les déverrouiller via le service client si le client est capable de donner une preuve d’achat légale.

Bref, réfléchissez donc à deux fois avant d’accepter l’achat d’un TV d’occasion. Demandez systématiquement une preuve d’achat, vous pouvez également vérifier le numéro de série auprès du service client de Samsung.