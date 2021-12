Samsung Galaxy Tab A8 officialisée : tout savoir sur la nouvelle tablette entrée de gamme

Samsung vient d’officialiser sa nouvelle tablette entrée de gamme, la Galaxy Tab A8, qui débarquera en Europe d’ici la fin du mois de décembre. On fait le tour du propriétaire.

Si les Galaxy Tab S, tablettes haut de gamme de Samsung, sont les plus populaires du catalogue, n’occultons pas non plus les modèles plus abordables ayant droit à la nomenclature A. Cela tombe bien, car le constructeur coréen a levé le voile sur la Galaxy Tab A8, qui avait fait l’objet de plusieurs fuites ces derniers mois.

Samsung Galaxy Tab A8 : voici ses caractéristiques

Pour cette génération 2021, Samsung n’a pas énormément fait évoluer la formule par rapport à la Tab A7 de l’an passé. Les principaux changements semblent intervenir au niveau du processeur et de la carte graphique, dont la puissance a été améliorée de 10 % pour plus de fluidité et de rapidité.

Notons aussi que son poids a légèrement augmenté, de 476 grammes pour la Tab A7 à 508 grammes pour notre tablette du jour. Pour le reste des caractéristiques, voici un aperçu global :

Dimensions : 246,8 x 161.9 x 6,9 mm, ratio 16:10

Écran : 10,5 pouces, LCD, 1920 x 1200 pixels

Caméra : 8 mégapixels avec autofocus à l’avant, 5 mégapixels à l’avant

Batterie : 7,040 mAh

OS : Android 11

Connectivité : Wi-Fi 5, Bluetooth 5

La Galaxy Tab A8 est également compatible avec la charge de 15 W, mais aucun bloc de cette puissance n’est fourni avec. Il faudra probablement se contenter d’une puissance inférieure à 10 W. Il est aussi question de quatre haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, ce qui est rassurant pour la consommation de contenus.

Un prix encore inconnu, mais probablement abordable

Plusieurs configurations de stockage et de mémoire vive sont disponibles : 3 + 32 Go, 4 + 64 Go et 4 + 128 Go. Il est aussi possible d’ajouter une carte SD d’1 To pour toujours plus de stockage. Déclinée en coloris gris, argent et rose/Or, la Galaxy Tab A8 vous offre un abonnement gratuit de deux mois à YouTube Premium.

Samsung n’a pas encore communiqué sa grille tarifaire, mais il faudra s’attendre à des prix oscillant entre 250 euros et plus. Pour rappel, la Tab A7 en version 32 Go était disponible à 249 euros en version 32 Go. Le modèle Lite 4G est même vendu à 219 euros. Rendez-vous fin décembre pour sa commercialisation.

