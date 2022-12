Samsung offre une tablette pour l’achat d’une, iPhone 14 prix en baisse et petit vidéoprojecteur pas cher – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : Samsung offre une Galaxy Tab A8 pour l'achat d'une tablette de sa gamme S8, l'iPhone 14 baisse son prix pour Noël et le vidéoprojecteur de la taille d'une canette, le Nebula Capsule, est à son tarif le plus bas.

C’est en début d’année 2022 que le constructeur Samsung a présenté ses tablettes haut de gamme. La série S8 se compose au nombre de trois : les Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra. Elles partagent beaucoup de points communs, mais sont tout de même différentes, comme au niveau de la taille d’écran qui varie de 11 à 14,6 pouces selon le modèle choisi. Et si l’une d’entre elles vous fait de l’œil, sachez que pour l’achat d’une Galaxy Tab S8, vous obtenez une Galaxy Tab A8 (2021) gratuitement. Une tablette entrée de gamme qui suffit pour utilisation classique.

Les offres Samsung

Vous l’avez sûrement remarqué : il y a quelques mois, Apple a décidé d’augmenter considérablement les prix de ses smartphones. Ainsi, les références de la récente gamme des iPhone 14 sont environ 15 % plus chères que les modèles de l’an dernier. Pour adoucir un peu la facture, il est donc conseillé d’attendre une promotion. Justement, l’iPhone 14, qui a apporté avec lui son lot d’améliorations, bénéficie actuellement d’une réduction de 150 euros qui rend son rapport qualité-prix plus intéressant.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’iPhone 14 d’Apple.

Les points essentiels de l’iPhone 14

Un écran OLED de 6,1 pouces

Une puce A15 puissante

Une autonomie de deux jours

Initialement proposé à 1 019 euros, l’iPhone 14 (bleu, 128 Go) est désormais affiché à 879 euros sur Rakuten. Si vous préférez acheter ce smartphone chez Carrefour, sachez que l’enseigne vous enverra un bon d’achat de 150 euros (à utiliser avant Noël) si vous passer à la caisse entre le vendredi 9 et le dimanche 11 décembre 2022.

Les vidéoprojecteurs sont assez imposants et surtout onéreux, mais ils existent des picoprojecteurs, c’est-à-dire des vidéoprojecteurs petit format, qui sont de plus en plus présent sur le marché. Parmi eux, on compte le Nebula Capsule, un projecteur conçu par Anker, qui mise avant tout sur sa petite taille tout en étant capable de projeter une image jusqu’à 100 pouces. Il reproduit ainsi une ambiance cinéma, tout en restant chez soi pour pas cher grâce à cette remise de 33 %.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons eu l’occasion de tester le Nebula Capsule.

Les avantages du Nebula Capsule

Sa taille aussi compact qu’une cannette

Une projection d’image jusqu’à 100 pouces

L’interface Android TV

Compatible Chromecast et Airplay

Initialement vendu à 349 euros, le mini projecteur Anker Nebula Capsule est vendu à son prix le plus bas sur Amazon : 233,99 euros seulement.

Orange mise toujours sur le succès de ses offres en pack (anciennement nommées Open) regroupant dans un seul abonnement : Fibre + TV + téléphonie fixe et mobile. À l’approche de la fin de l’année, l’opérateur historique baisse fortement le tarif de son Pack Livebox Fibre + forfait 4G de 80 Go, le tout pour un peu moins de 30 euros par mois pendant un an. Notez d’ailleurs que cette offre comprend aussi un accès de 6 mois au nouveau service de VOD Paramount +.

Que propose ce Pack chez Orange ?

La fibre jusqu’à 500 Mb/s en en envoi

Un forfait mobile de 80 Go en 4G+

Une Livebox 5+ Box TV 4K avec 140 chaînes en option

Une ligne de téléphone fixe avec appels vers plus de 100 pays

Le pack Fibre + forfait mobile 80 Go est à 29,98 euros par mois pendant un an et passe ensuite à 66,98 euros par mois. Notez que cette offre est soumise à un engagement de 12 mois et est disponible jusqu’au 1er février 2023.

