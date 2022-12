Pour une tablette achetée, Samsung vous en offre une deuxième pour Noël

À l'approche de Noël, Samsung donne l'occasion d'avoir une Galaxy Tab A8 (2021) gratuitement pour tout achat d'une tablette de sa série S8. Une bonne affaire pour combler l'un des membres de sa famille !

C’est en début d’année 2022 que le constructeur Samsung a présenté ses tablettes haut de gamme. La série S8 se compose au nombre de trois : les Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra. Elles partagent beaucoup de points communs, mais sont tout de même différentes, comme au niveau de la taille d’écran qui varie de 11 à 14,6 pouces selon le modèle choisi. Et si l’une d’entre elles vous fait de l’œil, sachez que pour l’achat d’une Galaxy Tab S8, vous obtenez une Galaxy Tab A8 (2021) gratuitement. Une tablette entrée de gamme qui suffit pour utilisation classique.

Samsung Galaxy Tab S8

Plus abordable que ses consoeurs, la Galaxy Tab S8 propose des finitions aussi soignées, mais se contente d’un écran IPS TFT et non AMOLED, en 11 pouces. Elle propose cependant une belle définition de 2 560 x 1 600 pixels, ainsi qu’un taux de rafraichissement de 120 Hz pour assurer une navigation fluide. Sa façade arrière accueille un système aimanté dédié au stylet S Pen qui est d’ailleurs fourni dans la boîte.

En terme de puissance, elle est logée à la même enseigne et profite elle aussi de la puissante puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Elle fonctionne donc sans latence et vous offre une expérience fluide même quand vous jouez à des jeux gourmands. Et grâce à sa batterie de 8 000 mAh, elle est capable de tenir une journée et demie, selon votre utilisation. Et grâce au chargeur 45 W, la Galaxy Tab S8 se recharge plus rapidement.

Les points forts de la Galaxy Tab S8

Un écran de 11 pouces rafraichi à 120 Hz

Une puissante puce : Snapdragon 8 Gen 1

Une autonomie solide

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

La version Plus se situe à mi-chemin tarifaire entre la Galaxy Tab S8 et la S8 Ultra, en ayant l’avantage d’être la plus équilibrée. Elle jouit d’une puissance considérable avec sa puce Snapdragon 8 Gen 1. Son écran AMOLED en FHD+(28 00 x 1 752 pixels) est un régal pour regarder du contenu vidéo. On apprécie également le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour apporter plus de fluidité à l’usage. Et si vous n’êtes pas fan de la petite encoche en face avant, la Galaxy Tab S8 Plus est épargnée.

Enfin pour tenir la cadence, la Galaxy Tab S8+ intègre une batterie de 10 090 mAh. Avec une utilisation classique, on peut facilement utiliser la tablette toute une journée, voire deux.

Les points forts de la Galaxy Tab S8 Plus

Un écran AMOLED FHD+ de 12,4 pouces à 120 Hz

La puce Snapdragon 8 Gen 1 dans une tablette

Une autonomie confortable et le S Pen inclus

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Parmi les Tab S8 de Samsung, c’est assurément la version Ultra qui accroche l’œil. C’est une tablette raffinée, avec des bords plats et une belle robe en aluminium qui impressionne par sa taille gigantesque. Elle possède une très grande diagonale de 14,6 pouces, dépassant même certains laptops donc. C’est donc une tablette très agréable pour regarder du contenu (films, photos classiques, articles, jeux, etc.).

Elle propose le nec plus Ultra, avec un écran AMOLED d’une définition allant jusqu’au « WQXGA+ » (2960 x 1848 pixels), ainsi qu’un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif. Propulsée par la Snapdragon 8 Gen 1, vous en aurez de la puissance pour faire tourner les jeux gourmands, des applications ou faire du multitâche. Elle peut tout à fait être utilisée dans le cadre professionnel ou créatif, avec le S Pen et le clavier. Quant à son autonomie, on peut facilement utiliser la tablette toute une journée. Attention toutefois, quand on intensifie l’usage. La présence d’un chargeur 45 W — non fourni dans la boîte – est de la partie pour récupérer des pourcentages plus rapidement.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Galaxy Tab S8 Ultra de Samsung.

Les points forts de la Galaxy Tab S8 Ultra

Des finitions impeccables

Un écran géant de 14,6 pouces AMOLED

Un SoC performant : Snapdragon 8 Gen 1

Android 12 avec l’interface maison One UI 4

Samsung face à la concurrence

Si vous souhaitez découvrir d’autres tablettes sous Android ou bien sous iOS, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes en 2022.

