L’iPhone 14 profite des belles offres de Noël pour s’afficher à prix réduit

L'iPhone 14 fait partie des derniers-nés d'Apple. S'il a récemment vu son prix augmenter, comme le reste des smartphones de la marque, des promotions parviennent tout de même à le rendre plus recommandable. C'est le cas en ce moment puisque l'iPhone 14 passe de 1 019 euros à 869 euros.

Vous l’avez sûrement remarqué : il y a quelques mois, Apple a décidé d’augmenter considérablement les prix de ses smartphones. Ainsi, les références de la récente gamme des iPhone 14 sont environ 15 % plus chères que les modèles de l’an dernier. Pour adoucir un peu la facture, il est donc conseillé d’attendre une promotion. Justement, l’iPhone 14, qui a apporté avec lui son lot d’améliorations, bénéficie actuellement d’une réduction de 150 euros qui rend son rapport qualité-prix plus intéressant.

Les points essentiels de l’iPhone 14

Un écran OLED de 6,1 pouces

Une puce A15 puissante

Une autonomie de deux jours

Initialement proposé à 1 019 euros, l’iPhone 14 (bleu, 128 Go) est désormais affiché à 879 euros sur Rakuten. Si vous préférez acheter ce smartphone chez Carrefour, sachez que l’enseigne vous enverra un bon d’achat de 150 euros (à utiliser avant Noël) si vous passer à la caisse entre le vendredi 9 et le dimanche 11 décembre 2022.

Des finitions soignées et un bel écran OLED

Comme ses aînés et les autres modèles de la nouvelle gamme de smartphones Apple lancée en septembre, l’iPhone 14 bénéficie de finitions soignées comme la marque sait bien le faire. Le design de cette référence ne sera en revanche pas révolutionnaire par rapport à la génération précédente : il adoptera toujours le même format rectangulaire, les mêmes bords arrondis en aluminium brossé et le même dos en verre, mais ce n’est pas forcément un mauvais point, puisque la prise en main sera aisée.

L’écran de l’iPhone 14 n’est pas en reste : on aura ici droit à une dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, qui offre une bonne luminosité et des contrastes infinis. Seul bémol : l’iPhone 14 ne propose pas de taux de rafraichissement à 120 Hz, une caractéristique réservée aux plus premiums de la gamme. Le taux est ici bloqué à 60 Hz. Notez par ailleurs que le mode TrueTone, qui permet d’adapter automatiquement la luminosité et la colorimétrie aux conditions lumineuses autour de vous, sera de la partie.

Un petit boost de puissance

Contrairement à son habitude, Apple a fait le choix de ne pas opter pour une nouvelle puce afin de propulser son iPhone 14. Ce dernier est ainsi animé par la puce A15 Bionic, comme ce fut le cas pour l’iPhone 13 Pro, alors que le 14 Pro et le 14 Pro Max embarquent le SoC A16. L’iPhone 14 profite tout de même d’un léger gain de puissance par rapport au modèle précédent, mais sans grande évolution. La puce vous permettra toutefois de faire tourner n’importe quelle application, comme des jeux gourmands, avec une fluidité parfaite.

Côté durée d’utilisation, l’entreprise californienne a misé sur une autonomie plus intéressante que sur ses précédents modèles. L’iPhone 14 est ainsi capable d’endurer deux jours d’utilisation sans broncher. Malgré cette belle endurance, on regrettera tout de même sa charge lente.

Un meilleur module photo

L’une des principales améliorations apportées par l’iPhone 14 par rapport à l’iPhone 13 se situe au niveau de la partie photo. Sur ce nouveau modèle, on retrouve ainsi un capteur principal stabilisé de 12 mégapixels ayant des photosites de 1,9 µm et un objectif ouvrant à f/1,5. Selon Apple, cela permet de rendre le mode nuit deux fois plus rapide et d’améliorer de 49 % les performances en basse luminosité. La caméra selfie a elle aussi été corrigée et intègre désormais un autofocus. Dans l’ensemble, l’iPhone 14 s’en sort bien dans des conditions correctes et réussit à proposer un mode nuit plutôt efficace. En revanche, dès qu’il est mis en difficulté, comme en mode portrait, en selfie de nuit ou encore en contrejour, le résultat est malheureusement moins convaincant.

