Nebula Capsule : ce tout petit vidéoprojecteur n’a jamais été aussi abordable

Le Nebula Capsule est un projecteur qui a la particularité d'être incroyablement compact. Il est un bon moyen de reproduire une expérience cinéma chez soi à prix mini. Il est d’ailleurs en promo sur Amazon : 233,99 euros contre 349 euros à sa sortie.

Les vidéoprojecteurs sont assez imposants et surtout onéreux, mais ils existent des picoprojecteurs, c’est-à-dire des vidéoprojecteurs petit format, qui sont de plus en plus présent sur le marché. Parmi eux, on compte le Nebula Capsule, un projecteur conçu par Anker, qui mise avant tout sur sa petite taille tout en étant capable de projeter une image jusqu’à 100 pouces. Il reproduit ainsi une ambiance cinéma, tout en restant chez soi pour pas cher grâce à cette remise de 33 %.

Les avantages du Nebula Capsule

Sa taille aussi compact qu’une cannette

Une projection d’image jusqu’à 100 pouces

L’interface Android TV

Compatible Chromecast et Airplay

Initialement vendu à 349 euros, le mini projecteur Anker Nebula Capsule est vendu à son prix le plus bas sur Amazon : 233,99 euros seulement.

Un format mini, pour être transporté facilement

Aux premiers abords, il est difficile de savoir ce qu’est le Nebula Capsule. Il s’agit tout simplement d’un vidéoprojecteur, ou plutôt picoprojecteur, puisqu’il possède une taille comparable à une cannette de soda. Il faut dire que l’appareil ne dépasse pas les 15 cm de hauteur et peut tout à fait se poser sur une table ou un meuble sans qu’on le remarque.

Côté design, le vidéoprojecteur opte pour un aspect minimaliste pour rester dans l’idée de la discrétion. Il ne pèse d’ailleurs que 472 grammes, ce qui lui permet d’être parfaitement transportable et cela même à l’extérieur, grâce à sa batterie intégrée de 5 200 mAh qui permet à l’appareil de tenir entre 2 et 3 heures, selon l’utilisation.

Efficace, avec l’expérience Android TV

Le picoprojecteur Nebula Capsule ne propose pas de définition FHD, mais une définition 480p et dispose d’une luminosité de 100 lumens. Ne vous attendez pas à une très bonne qualité d’image, mais elles restent correctes et suffisantes pour une session cinéma à la maison. Ce petit projecteur est d’ailleurs capable de projeter une image jusqu’à 100 pouces, mais pour cela prévoyez tout de même un recul de 2 à 3 mètres pour obtenir une image grand format. De plus, une enceinte de 5 W est directement intégrée et peut s’utiliser indépendamment de la projection via Bluetooth pour servir d’enceinte portable, mais la batterie tiendra moins longtemps.

L’un de ses véritables points forts, c’est qu’il délivre une interface Android TV, mais il s’agit d’une ancienne version pas très optimisée et ni d’actualité. Il est donc préférable d’y brancher une clé HDMI, pour profiter pleinement d’une expérience utilisateur fluide et intuitive. Vous pourrez tout de même installer n’importe quelles applications externes compatibles via le port USB dédié dans les 8 Go de stockage interne de l’appareil. Sachez que les applications Netflix et YouTube sont déjà préinstallées.

Il est bien sûr possible de brancher n’importe quelle source vidéo via le port HDMI, mais il est aussi possible d’appareiller son téléphone ou son ordinateur sans fil avec la compatibilité Chromecast et AirPlay.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons eu l’occasion de tester le Nebula Capsule.

Découvrez ce qui se fait de mieux sur le marché

Afin de découvrir ce que propose la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs du moment, à ultra-courte focale ou non.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.