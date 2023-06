La tablette familiale et abordable de Samsung est encore moins chère avec ce code promo

À côté de ses tablettes haut de gamme, Samsung conçoit la série A, qui, comme ses smartphones, offre une expérience équilibrée à prix contenu. C’est le cas de la Galaxy Tab A8 (2021) qui passe de 249 euros à 175 euros.

Samsung doit faire face à de nouveaux acteurs sur le marché des tablettes, mais le constructeur coréen persévère en proposant des tablettes à petit prix. Efficace et dotée d’une bonne autonomie, la Galaxy Tab A8 (2021) est une solution entrée de gamme dans l’univers des tablettes Android qui voit aujourd’hui son rapport qualité-prix passer de bon à excellent grâce à cette réduction de plus de 70 euros.

La Samsung Galaxy Tab A8 propose…

De belles finitions pour une tablette entrée de gamme

Une expérience utilisateur fluide sous One UI

Une autonomie solide

Au départ à 249 euros, la Samsung Galaxy Tab A8 (2021) avec 64 Go de stockage est actuellement disponible à 174,99 euros grâce au code promo RAKUTEN15. On trouve également la version 32 Go à 179,99 euros sur Cdiscount.

Une tablette réussie avec écran plus grand qu’avant

La Samsung Galaxy Tab A8 (2021) vient remplacer la Tab A7 et propose un meilleur confort en agrandissant son écran pour une diagonale de 10,5 pouces. Même si on a affaire à du LCD (FHD+) et non de l’Oled, la Tab A8 est suffisante pour s’adonner à la lecture ou regarder vos contenus préférés. Le constructeur sud-coréen ajoute même quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour améliorer la qualité sonore.

Esthétiquement, ces finitions sont très appréciables, d’autant plus qu’elle est dotée d’un cadre métallique élégant, rappelant celui des modèles plus premium. Sa prise en main est agréable et suffisamment compacte pour vous accompagner partout en déplacement. C’est la tablette idéale pour répondre aux besoins de toute la famille.

Une tablette modeste, mais idéale pour toute la famille

Au niveau des performances, la Galaxy Tab A8 (2021) n’atteint pas des sommets, mais pour son prix, c’est tout à fait correct. On trouve à son bord le processeur Tiger T618 épaulée ici par 3 Go de mémoire vive. Elle convient davantage à des utilisateurs qui souhaitent l’utiliser pour des usages classiques comme regarder des vidéos, surfer sur Internet ou les réseaux sociaux, ou même jouer à des jeux 2D. Et si 32 Go ne suffisent pas à accueillir toutes vos applications, elle possède un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins jusqu’à 1 To. Sur sa tablette accessible, Samsung propose une expérience utilisateur agréable et fluide, grâce à Android 11 (une version désormais un peu datée) et l’interface maison One UI.

Concernant l’autonomie, Samsung y intègre une batterie de e 7 040 mAh. Avec une telle capacité, vous allez pouvoir l’utiliser entre 2 à 3 jours, selon votre utilisation. En revanche, si la charge se fait via USB-C, la charge rapide n’est que de 15 W… l’ardoise mettra donc un moment pour faire le plein de batterie.

Si vous souhaitez comparer la Samsung Galaxy Tab A8 (2021) avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles à choisir en 2023.

