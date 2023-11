Samsung Galaxy Tab A8 : cette tablette est encore plus abordable dans ce pack du Black Friday

La Samsung Galaxy Tab A8 est une tablette d'entrée de gamme qui dispose d'un très bon rapport qualité/prix. Mais ce dernier est encore meilleur pendant le Black Friday, puisque Boulanger propose ce modèle dans un pack à 199 euros au lieu de 289 euros.

Samsung ne conçoit pas que des tablettes premium comme l’onéreuse gamme Galaxy Tab S8. La marque sud-coréenne pense heureusement aux petits budgets en se positionnant sur le marché des tablettes abordables d’entrée de gamme. Parmi les références peu chères de la marque, on trouve par exemple la Galaxy Tab A8, sortie en 2021. Alors certes, ce n’est pas la dernière en date, mais cette tablette reste tout de même très recommandable aujourd’hui grâce à son design soigné et sa puissance tout à fait satisfaisante. On la préfère encore plus lorsqu’elle est encore moins chère qu’à sa sortie, comme pendant ce Black Friday : on la trouve en effet à moins de 200 euros.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab A8

Un design soigné

Une puissance suffisante

Une bonne autonomie

D’abord affiché à 289 euros, le pack comprenant une Samsung Galaxy Tab A8 et une Book Cover est désormais proposé à 199 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab A8 (2021). Le tableau s’actualise automatiquement.





au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Tab A8 (2021) au meilleur prix ?

Un design soigné avec un grand écran

Même si le prix de la Samsung Galaxy Tab A8 est vraiment contenu par rapport aux autres modèles de la marque, cela ne veut pas dire que ses finitions ont été négligées. Au contraire, on a ici droit à une tablette aux lignes soignées, avec un cadre métallique solide et élégant dont l’épaisseur ne dépasse pas les 7 mm, ce qui rend la prise en main vraiment agréable. Si l’on souhaite chipoter, on dira qu’on regrette les bordures un peu épaisses autour de l’écran, mais il s’agit là d’une concession plutôt facile à faire.

L’écran attire bien plus l’attention avec sa diagonale de 10,5 pouces, une taille suffisante pour regarder des séries ou des films confortablement de manière ponctuelle. Il ne faudra évidemment pas s’attendre à de l’OLED ici : la tablette embarque simplement un écran LCD Full HD+, qui assure quand même un bon confort de lecture. Quatre haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos promettent de leur côté un son immersif.

Une tablette plutôt endurante

La Samsung Galaxy Tab A8 est équipée d’une puce entrée de gamme Tiger T618, épaulée par 4 Go de mémoire vive. Certes, elle ne délivre pas une puissance extraordinaire, mais elle offre tout de même la possibilité de jouer à quelques jeux 2D, de naviguer sur le web, de regarder des vidéos et de consulter ses réseaux sociaux. En somme, on se contentera des tâches classiques pour ne pas risquer de subir quelques ralentissements. Une tablette idéale pour un usage familial, donc. Au niveau de l’interface, Samsung a intégré Android 11, au travers de l’interface maison One UI. Le stockage monte quant à lui à 64 Go, extensible jusqu’à 1 To via une microSD.

Enfin, concernant son autonomie, la Galaxy Tab A8 embarque une batterie de 7 040 mAh, soit de quoi tenir pendant au moins deux jours sur une seule charge avec une utilisation classique. La charge rapide est aussi de la partie, mais plafonne à 15 W. Il ne faudra donc pas être pressé pour la recharge…

Lire aussi

Meilleures tablettes pas chères : notre sélection en 2023

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.