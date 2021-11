Galaxy Tab A8 : la future tablette accessible de Samsung se dévoile en images

Le leaker Evan Blass a publié un rendu de la future tablette entrée de gamme de Samsung, la Galaxy Tab A8.

Il y a un peu plus d’un an, Samsung présentait officiellement sa dernière tablette accessible en date, la Galaxy Tab A7. Logiquement, le constructeur coréen s’apprêterait à la renouveler avec un nouveau modèle prévu pour l’entrée de gamme, la Samsung Galaxy Tab A8.

Jeudi dernier, le leaker américain Evan Blass a en effet mis en ligne une image présentait deux tablettes côte à côte, une posée à la verticale et l’autre à l’horizontale. Deux tablettes qui semblent donc être la Galaxy Tab A8, puisqu’il répondait à un article de GSM Arena à propos des caractéristiques de la tablette.

Les images donnent quelques informations à propos de la tablette. C’est le cas du format de son écran, avec un ratio d’affichage de 16:10, des bordures plutôt larges autour de l’écran et une barre de volume et un bouton de mise en veille positionnés du même côté.

Ces informations font écho aux données déjà publiées en septembre dernier par le leaker OnLeaks. Celui-ci, en partenariat avec le site 91Mobiles, avait partagé quelques informations sur les caractéristiques de la tablette ainsi que des rendus 3D de la tablette. Selon les informations d’OnLeaks, la Galaxy Tab A8 serait équipée d’un seul appareil photo au dos, de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, d’une prise USB-C et d’un écran Full HD+ de 10,4 pouces. La Samsung Galaxy Tab A8 mesurerait 246,7 x 161,8 x 6,9 mm.

Du côté des caractéristiques techniques, on peut s’attendre à une puce Unisoc Tiger T618 avec 3 ou 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. La tablette devrait être proposée en deux déclinaisons, compatibles Wi-Fi seulement et Wi-Fi + 4G.

Un prix qui devrait être accessible

Pour l’heure, Samsung n’a encore rien révélé à propos de sa future tablette entrée de gamme. Néanmoins, la publication de rendus presse par Evleaks suggère que la tablette est dans les dernières étapes avant son officialisation. On peut donc s’attendre à une annonce de la part du constructeur coréen dans les prochains mois.

Pour le prix, on peut s’attendre à un tarif plutôt accessible compte tenu des caractéristiques. À titre d’information, la Galaxy Tab A7, lancée en 2020, avait quant à elle été proposée au prix de 299 euros. Elle est depuis régulièrement proposée en promotion ; autour de 220 euros, voire à moins de 200 euros.

