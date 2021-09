Samsung Galaxy Tab A8 (2021) : l’entrée de gamme dévoilée sous toutes ses coutures

Des rendus de la Samsung Galaxy Tab A8 (2021) permettent d'en apprendre plus sur la future tablette entrée de gamme du géant coréen.

La saison des tablettes est lancée. Apple vient tout juste de lancer ses iPad 9 et iPad mini 6, Xiaomi a donné des détails sur ses Pad 5 et Pad 5 Pro. Si Samsung n’a pas encore trop communiqué sur sa Galaxy Tab A8 2021, c’est le leaker OnLeaks qui s’en est chargé, en compagnie de 91 Mobiles.

D’après leurs informations, la nouvelle tablette embarquerait une seule caméra arrière, quatre haut-parleurs (avec Dolby Atmos intégré et un port jack 3,5 mm. La charge passerait sans surprise par de l’USB-C.

Côté écran, il s’agirait également d’un format plutôt classique de 10,4 pouces en Full HD+. Le leaker évoque les dimensions suivantes : 246,7 x 161,8 x 6,9 mm, avec une épaisseur qui monterait à 8,7 mm au niveau du module photo.

Premières impressions

Au passage, Steve Hemmerstoffer en a profité pour publier une multitude de rendus 3D. De quoi commencer à se projeter un peu et commencer à se faire le début d’un avis sur la future tablette de Samsung.

Rendu 3D de la Samsung Galaxy Tab A8 2021 par OnLeaks et 91 Mobiles. // Source : OnLeaks/91 Mobiles Rendu 3D de la Samsung Galaxy Tab A8 2021 par OnLeaks et 91 Mobiles. // Source : OnLeaks/91 Mobiles

On peut d’ores et déjà imaginer qu’il s’agira d’un modèle plutôt accessible, de par ses bordures épaisses et la présence d’une seule et unique caméra arrière. On découvre aussi l’emplacement des boutons, qui seront situés sur la droite de la tablette.