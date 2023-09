Cette offre fibre de SFR à petit prix est pleine de bonnes surprises

Pour la rentrée, SFR vous aide à faire des économies et renouvelle sa Fibre Starter à tout juste 20,99 euros par mois. Pour autant, l’opérateur ne fait pas rimer petit prix avec service minimum, bien au contraire.

Il est loin le temps où les abonnements fibre se négociaient à prix d’or. Désormais, ils sont au même prix que l’ADSL, à condition de profiter d’une offre attractive. C’est ce que propose actuellement SFR avec son offre Fibre Starter, affichée à seulement 20,99 euros par mois pendant un an (34,99 euros par mois ensuite).

Un prix doux, qui cache pourtant de belles prestations : jusqu’à 500 Mb/s de débits, un décodeur TV 4K inclus, ainsi que l’accès à 160 chaînes de TV. SFR propose même un accès à internet en 4G pour patienter jusqu’au raccordement de la fibre, ainsi qu’un répéteur Wi-Fi en option.

Une offre complète à prix plancher

La plupart des offres fibre abordables vont tellement à l’essentiel que certains services incontournables comme la box TV ne sont pas inclus. Sur ce point, SFR ne fait aucun compromis avec sa Fibre Starter.

Affichée à seulement 20,99 euros par mois la première année (puis 34,99 euros par mois), celle-ci ne manque pas d’arguments. L’opérateur promet jusqu’à 500 Mb/s de débits ascendants et descendants (en fonction de votre éligibilité). Avec une telle connectivité, les gamers peuvent télécharger un gros jeu de 125 Go comme Starfield en à peine 35 minutes et les férus de Netflix peuvent profiter de contenus en 4K sans la moindre latence.

SFR intègre aussi un décodeur TV 4K dans son offre Fibre Starter, avec l’accès à un large catalogue de 160 chaînes. Compact et peu encombrant, ce boîtier TV est en plus truffé de fonctionnalités pratiques comme le contrôle du direct et l’enregistrement de programmes télévisés.

Enfin, côté téléphonie, SFR vous permet d’appeler gratuitement et en illimité les fixes basés en France, dans les DOM, ainsi que dans plus de 100 destinations, dont l’Europe, la Chine, l’Amérique du Nord, ou encore le Maroc pour ne citer qu’eux.

Les petits plus appréciables

Si l’offre Fibre Starter à 20,99 euros par mois est déjà généreuse, SFR réserve d’autres belles surprises. Vous êtes déjà client mobile RED ou SFR ? Bonne nouvelle, dès votre souscription à la Fibre Starter, l’opérateur ajoute automatiquement 200 Go à votre enveloppe de données mobiles. Parfait pour commencer à profiter des services TV notamment, en attendant qu’un technicien intervienne et que le raccordement à la fibre optique soit effectif.

Pour aller encore plus loin, SFR propose à tous ses abonnés l’option « internet garanti » à 5 euros par mois. Concrètement, l’opérateur vous fournit un boîtier 4G chargé de vous délivrer une connectivité le temps du raccordement. Et, en cas de panne sur le réseau fibre, cette box de poche prend le relai pour que vous ne soyez jamais privé d’internet.

En complément, SFR a aussi pensé à ceux qui vivent en maison. Si vous craignez que le signal vienne à manquer ou soit trop faible dans certaines pièces, SFR propose un répéteur Wi-Fi pour 3 euros par mois. Cette option est sans engagement et peut donc être résiliée à tout moment.

En bonus : une tablette Samsung à 29 euros

Vous en voulez encore plus ? SFR propose avec sa Fibre Starter la tablette Samsung Galaxy Tab A8 64 Go pour 29 euros seulement.

Avec cette grande ardoise de 10,5 pouces dotée de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, vous pouvez confortablement vous plonger dans les meilleurs films du moment depuis n’importe où.

En plus, grâce à son design ultrafin de 6,9 mm d’épaisseur, vous pouvez l’emmener partout et sans encombre. Avec sa batterie de 7040 mAh, aucun risque qu’elle ne vous lâche en plein suspens.