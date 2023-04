Galaxy Tab A8 : la tablette abordable de Samsung est à -30 %, mais seulement aujourd’hui

Parmi les nombreuses gammes de tablettes de Samsung, il est possible de dénicher des références peu chères qui promettent un bon rapport qualité-prix. C'est le cas de la Galaxy Tab A8 de 2021, dont le prix passe de 249,99 euros à 174,99 euros sur Rakuten.

Alors que des concurrents comme Xiaomi ou Realme proposent un grand nombre de tablettes peu chères, Samsung se devait de se positionner sur le marché des références d’entrée de gamme. C’est bel et bien le cas depuis plusieurs années, notamment depuis 2021 avec le lancement de la Galaxy Tab A8. Celle-ci n’est certes plus toute jeune, mais elle propose encore aujourd’hui un très bon rapport qualité-prix, grâce notamment à sa fluidité et à sa bonne autonomie. Son autre avantage, c’est son prix, qui bénéficie d’une promotion de 75 euros.

Les points essentiels de la Samsung Galaxy Tab A8

Un design soigné

Une puissance satisfaisante pour les tâches classiques

Une bonne autonomie

Initialement affichée à 249,99 euros, puis réduite à 189,99 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab A8 est désormais proposée à 174,99 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN15. De plus, en adhérant au Club R, vous aurez droit à 9,90 euros offerts sur vos prochains achats.

Une tablette au design quasi premium

Son prix peu élevé n’est pas synonyme de design bâclé : la tablette Samsung Galaxy Tab A8 adopte en effet des lignes soignées, avec un cadre métallique solide et élégant. Sa prise en main est également facilitée par son épaisseur de seulement 6,9 mm. La tablette marque aussi des points avec son écran, un poil plus grand que celui de sa prédécesseure, la A7 : on a ici droit à une diagonale de 10,5 pouces, ce qui est amplement suffisant pour regarder tout type de contenu de manière confortable. Pour ce prix, on n’aura évidemment pas droit à une dalle OLED, mais à un écran LCD Full HD+. On regrettera aussi les bordures un peu épaisses autour de la dalle, mais ce sacrifice est tout à fait faisable au vu du prix.

Une bonne puissance pour un usage classique

Côté performances, la Galaxy Tab A8 embarque une puce entrée de gamme, la Tiger T618, qui, selon la marque, offre une fluidité et une rapidité supérieures à celle qui équipait la A7. Avec cette configuration, vous pourrez sans problème jouer à des jeux 2D, naviguer sur le web, consulter vos réseaux sociaux ou encore regarder des vidéos. Bref, un bon fonctionnement pour des tâches classiques, mais pour des tâches plus gourmandes, la tablette sera limitée. Elle conviendra avant tout à un usage familial. Au niveau de l’interface, Samsung a intégré Android 11, au travers de l’interface maison One UI. Côté stockage, ce modèle propose 32 Go de stockage, mais cette mémoire est extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD. La Galaxy Tab A8 intègre aussi un capteur de 8 mégapixels avec autofocus, et une caméra selfie de 5 mégapixels, qui seront convenables pour des appels en visio avec vos proches.

Enfin, concernant son autonomie, la tablette dispose d’une batterie de 7 040 mAh, qui lui permettra de tenir pendant au moins 2 jours sur une seule charge, avec une utilisation classique. Côté recharge, il faudra s’armer d’un peu de patience puisqu’elle sera plutôt longue.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références qui ne nécessitent pas un gros budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

