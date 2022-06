Galaxy Z Flip 3 : ils plient le téléphone plus de 400 000 fois en direct sur YouTube

Un YouTubeur s'est fixé pour but de découvrir si les promesses de résistance concernant les smartphones pliants de Samsung étaient bien justifiées et s'est permis de diffuser son expérience en direct sur YouTube à la vue de tous. Et le fait est que le résultat est assez surprenant.

Si vous vous demandiez quel genre de torture peut endurer un smartphone qui dispose d’une charnière, ce qui suit est fait pour vous. Samsung affirme que ses smartphones pliants peuvent être ouverts et refermés environ 200 000 fois sans que le smartphone ne subisse aucun dommage sévère. Ce qui à raison de 100 dépliages par jour donne environ 5 années et demie d’utilisation. Un YouTuber a donc décidé de les prendre au mot et a entrepris de mettre à l’épreuve un Galaxy Z Flip 3 jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Un MrBeast polonais version tech

Un YouTuber polonais du nom de Mrkeybrd a donc pris un malin plaisir à venir torturer le smartphone en live sur YouTube pendant presque 1 semaine entière. Ce torture test, appelé « The Great Folding Test », a commencé le mardi 7 juin et aura duré jusqu’au lundi 13 juin. Cette épreuve d’endurance, qui a été le fruit d’un effort collectif de volontaires qui se sont relayés pour plier le smartphone par intervalles d’une heure, a pu démontrer l’extrême (et peut être même un petit peu inattendue) résistance du smartphone de Samsung, bien qu’il y ait pu y avoir quelques soucis en route comme on va le voir.

Il n’y avait pas beaucoup d’action dans ce stream, juste une table et un compteur qui surveillait le nombre de plis effectués par chaque participant. Ce type de test est généralement réalisé par des machines utilisées par les constructeurs pour mesurer la résistance de leurs produits à certains types d’usures. Ici, ce sont de vraies personnes qui se sont occupées de plier et déplier le téléphone, ce qui en soi le rapproche encore plus des conditions réelles d’utilisation que s’il avait été plié avec la précision d’une machine, tout en y ajoutant des difficultés supplémentaires au fur et à mesure en mettant de la poussière dans la charnière par exemple.

Mais on ne pouvait s’empêcher d’éprouver à la vue de ce stream un petit sentiment de plaisir un peu malsain à l’idée que chaque pli pourrait bien être le dernier. C’est en tout cas ce qui a dû divertir les spectateurs de ce stream qui a réussi à attirer presque 1000 personnes en simultané pour regarder un pauvre petit Z Flip subir ce vieillissement accéléré.

Qu’apprenons-nous à l’issue de ce test ?

Cette expérience s’est terminée sur un total de 418 506 plis, ce qui équivaut à presque 11 ans et demi d’utilisation à raison de 100 ouvertures par jour. Et ce que l’on peut dire, c’est que ce smartphone, bien que fonctionnel à la fin du test, n’en est pas ressorti totalement indemne. On peut en effet constater qu’aux alentours du 330 000e pli (ce qui est quand même bien au-delà de ce que promet Samsung) la résistance de la charnière du smartphone semble diminuer à tel point qu’il finit par s’ouvrir de lui-même une fois refermé et ne peut plus maintenir sa position repliée. Le format déplié accuse lui aussi le coup puisque l’on remarque assez facilement à l’issue de ce test que le smartphone ne se déplie plus totalement à 180° et qu’il reste « courbé » jusqu’à un certain degré alors qu’il devrait normalement pouvoir s’ouvrir entièrement jusqu’à être à plat.

Toutefois, malgré la charnière malmenée, tout le reste a continué à fonctionner parfaitement (écran, son, appareil photo, etc.), obligeant même le vidéaste à finir sur des drop tests simulant des chutes accidentelles pour voir si ces derniers pourraient venir à bout du smartphone. Le Galaxy Z Flip 3 devrait donc tenir le coup un petit moment surtout si vous le tenez éloigné des microdébris susceptibles d’entrer dans sa charnière. D’après ce test, vous ne devriez pas trop avoir à vous soucier de sa longévité, à moins bien sûr que vous ne soyez pas du genre à vous séparer facilement de votre ancien smartphone.

