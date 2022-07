Les futurs Samsung Galaxy A auraient un capteur photo en moins et c’est très bien

Selon The Elec, la prochaine génération de Galaxy A devrait délaisser le capteur de profondeur, bien inutile lorsque des algorithmes peuvent tout aussi bien, si ce n’est mieux, gérer l’effet bokeh de nos photos.

Les Galaxy A constituent le cœur de l’entrée et du milieu de gamme de l’offre Samsung. Un segment ô combien important, car prisé par de nombreux utilisateurs mais aussi rudement concurrencé par Xiaomi et Realme au cours des dernières années. Négliger cette tranche tarifaire est une erreur importante.

Dans un avenir proche – comprenez 2023 –, un petit changement pourrait justement être opéré sur les Galaxy A, avance The Elec. Aujourd’hui, ces modèles s’équipent généralement de trois voire de quatre capteurs photo. Parmi eux, un capteur dédié au mode portrait de nos smartphones.

Merci les algorithmes

Pour rappel, le mode portrait appose un flou d’arrière-plan sur vos clichés, ce qui permet de mettre en valeur votre sujet généralement situé au premier plan et affiché de manière bien nette. Il s’avère que ce petit procédé n’a pas vraiment besoin d’un capteur dédié. Aujourd’hui, les algorithmes s’en chargent très bien.

L’exemple des Pixel est tout particulièrement parlant. Les téléphones de Google ne possèdent aucun capteur de profondeur, mais se reposent exclusivement sur les algorithmes du géant américain. Pour des résultats fascinants, puisque les Pixel sont réputés pour délivrer parmi les meilleures photos portrait du marché.

Des économies à faire

Les Galaxy A pourraient donc se débarrasser de ce fameux capteur afin de s’appuyer sur les algorithmes de Samsung. Cela permettrait également de moins berner les utilisateurs d’un point de vue marketing : plus il y a de capteurs, plus l’on pourrait se dire que le téléphone est polyvalent et bon en photo. Ce qui est bien évidemment faux.

Toujours selon The Elec, le capteur de profondeur ne serait généralement peu utilisé, ce qui pousserait aussi Samsung à le retirer l’année prochaine. Des enjeux financiers feraient enfin partie de cette décision, puisque supprimer un capteur permettrait de réaliser quelques économies. Toujours bon à prendre au beau milieu d’une conjoncture économique délicate.

