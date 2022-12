Samsung Galaxy S23 : comparez les trois modèles grâce à ces modèles factices

Des photos de modèles factices des Samsung Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra permettent de comparer les trois modèles entre eux.

Les Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra se rapprochent à grands pas. On sait déjà beaucoup de choses sur ces trois futurs appareils qui chercheront clairement à se hisser parmi les meilleurs smartphones de 2023. Leur design, notamment, n’est plus un secret depuis que le leaker OnLeaks est passé par là avec ses rendus.

Toutefois, de nouvelles photos diffusées sur SlashLeaks permettent d’apercevoir trois modèles factices des Galaxy S23, un pour chaque variante. Il s’agit donc de reproductions non fonctionnelles des trois smartphones.

Modèles factices des Samsung Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra // Source : SlashLeaks

Hélas, la source manque de transparence et on ne sait pas exactement d’où proviennent ces images, mais on peut supposer que ces modèles factices sont utilisés sur certaines lignes de production.

Comparer les trois Samsung Galaxy S23

Quoi qu’il en soit, les clichés permettent surtout de montrer une comparaison approximative entre les Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra. On peut ainsi déjà voir à quel point la variante la plus chère sera plus grande que les deux autres déclinaisons. En outre, en regardant de plus près le S23 Ultra, on peut voir que celui-ci gardera des coins plus anguleux que ceux des S23 et S23+ tout en rondeur.

Les différences entre les modules photo sautent aussi aux yeux. On voit clairement que les smartphones s’inscrivent dans la même lignée esthétique avec des caméras visuellement séparées les unes des autres. Cependant, le smartphone le plus grand se distingue en abritant deux capteurs photo de plus, preuve qu’il devrait rester un maître de la polyvalence photo comme son prédécesseur, le Galaxy S22 Ultra.

