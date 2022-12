Galaxy S23 : le petit format de Samsung aurait un sévère désavantage

Comme pour les Galaxy S22, les Galaxy S23 proposeraient trois systèmes de refroidissement différents. Le Galaxy S23 en particulier possèderait le moins efficace des trois, alors qu'il sera probablement équipé de la même puce que ses confrères.

Avec Samsung, le modèle Plus futur un temps un simple modèle plus grand que celui de base. Plus les générations avancent, plus le Galaxy S Plus tend à devenir une vraie montée en gamme, avec sur l’arrivée d’un meilleur écran ou d’une meilleure charge sur le Galaxy S22 Plus par exemple. Cette tendance serait confirmée avec les prochains Galaxy S23 et S23 Plus.

C’est ce qu’avance un article de Wccftech qui cite le leaker Alex Conner, encore inconnu au bataillon, à prendre donc avec quelques pincettes. Selon lui, chaque Galaxy S23 possèderait une gestion de la température différente des autres. Le modèle Ultra serait le mieux équipé évidemment, avec une chambre à vapeur, puis viendrait le Galaxy S23 Plus qui ne profiterait que d’un refroidissement par caloduc.

Le S23 oublié

Surprise, le Galaxy S23 pour sa part, n’aurait pas de système de refroidissement du tout. Wccftech avance que le petit format de Samsung pourrait s’appuyer sur des feuilles de graphite ainsi que le châssis pour maintenir les températures basses.

Cette nouvelle est étonnante, étant donné que les trois Galaxy S23 sont censés être équipés de la même puce, le Snapdragon 8 Gen 2 (y compris en Europe). Fabriqué en 4 nm par TSMC, on peut supposer qu’il aura une bonne gestion de la température de base. Autre hypothèse, Samsung pourrait proposer des performances un peu moins élevées sur le Galaxy S23, comparé à ses deux grands frères, afin d’éviter qu’il ne se transforme en fournaise.

Ajoutons que l’année dernière, pour les modèles précédents, la répartition des technologies de refroidissement était d’ailleurs similaire et le S22 s’en sortait un peu moins bien que ses deux compères. Une chose est certaine, la philosophie de la montée en gamme entre le modèle de base et le modèle Plus est définitivement en train de s’installer. Dommage pour celles et ceux qui préfèrent les plus petits modèles.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.