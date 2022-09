Samsung Galaxy S23 Ultra : voici à quoi il ressemble selon OnLeaks

Après les Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus, c'est au tour du Galaxy S23 Ultra de faire l'objet de fuites. On connait désormais son design présumé.

OnLeaks avait donc encore un atout dans sa manche pour aujourd’hui. Après avoir dévoilé le design des Samsung Galaxy S23 et S23 Plus, il réitère avec une fuite centrée sur le Galaxy S23 Ultra.

On découvre ainsi à travers plusieurs images ce qui devrait être le design du futur fleuron ultra haut de gamme de Samsung. Sans officialisation de la part du fabricant, il s’agit encore de rumeurs, mais Onleaks a pu prouver au fil des années la crédibilité de ses sources.

Un design déjà vu

Ne tournons pas autour du pot, ce n’est pas avec le S23 que Samsung proposera une révolution en termes de design. En découvrant les premières images, on a même du mal à discerner des différences avec le Galaxy S22 Ultra de 2022.

Samsung Galaxy S23 Ultra // Source : OnLeaks Samsung Galaxy S23 Ultra // Source : OnLeaks Samsung Galaxy S23 Ultra // Source : OnLeaks

Comme pour les S23 et S23 Plus, le châssis a été légèrement revu à la hausse. Peut-être pour assurer plus d’espace et une meilleure durabilité pour la batterie. Les dimensions seraient de 163,4 x 78,1 x 8,8 mm, contre 163,3 x 77,9 x 8,9 mm pour le S22 Ultra.

Une autre image partagée par Onleaks permet de se faire une meilleure idée des différences avec le S22 Ultra.

Tout est dans la subtilité, mais les deux derniers objectifs à l’arrière du téléphone seraient mieux intégrés au châssis. Les rebords latéraux seraient également moins arrondis, plus proches peut-être de ce que proposaient les Galaxy Note.

La multiplication des fuites autour des Galaxy S23 laisse raisonnablement penser que Samsung serait en avance sur son calendrier. Les nouveaux smartphones sont attendus pour le tout début de l’année 2023.

